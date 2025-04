Napoli Basket, assenza pesantissima per Trieste: salta la seconda partita di fila

Il Napoli Basket deve affrontare una delicata sfida di campionato, che può decretare il proprio destino sulla lotta salvezza, senza uno dei suoi protagonisti del quintetto base

La cura coach Valli sta funzionando. Dopo l’esonero di Igor Milicic, il Napoli Basket ha cambiato decisamente marcia, conquistando punti preziosissimi specialmente nelle ultime giornate. Non a caso, la formazione azzurra si presenta a Trieste con 3 successi di fila: dopo Bologna, ha battuto Scafati in trasferta e Milano in casa.

Giorgio Valli ha dichiarato che è ancora lunga per definire già fatta l’impresa della salvezza. E come dargli torto. Non bisogna dimenticare che il Napoli è stato a lungo in fondo alla classifica, senza vittorie. Senza vedere luce. Luce che ora si inizia ad intravedere, grazie alle buonissime prestazioni di Green e Pullen.

Napoli Basket, ancora fuori Woldetensae

Nel quintetto base del Napoli Basket era solito esserci Tomas Woldetensae. Purtroppo, per la seconda partita di fila, l’ala azzurra dovrà rinunciare all’impegno per un infortunio che lo tiene ai box da diversi giorni.

La scorsa settimana si era procurato una distorsione alla caviglia che non è del tutto passata. Woldetensae sarà rivalutato per le prossime gare, altrettanto importanti. Infatti, nel prossimo weekend, a Napoli arriverà Varese. Uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo. E Tomas farà di tutto per ritornare a disposizione della squadra.

Trieste-Napoli, parla Valli

Nel consueto appuntamento prepartita, ai canali ufficiali del club, Giorgio Valli ha parlato alla vigilia dell’impegno di campionato contro Trieste, valido per la venticinquesima giornata:

“Incontriamo Trieste una squadra molto esperta ed atletica che fa del contropiede, del gioco da tre punti e dei rimbalzo in attacco, i propri punti di forza. È una squadra estremamente in forma ed a mio parere la vera rivelazione del campionato di Serie A che ha trovato nel suo roster giocatori italiani molto importanti come Brooks, Ruzzier e Candussi ed americani di assoluto valore”

Il coach azzurro mette in guardia i suoi, nonostante il buon momento di forma: