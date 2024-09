Clamoroso Napoli-Palermo, spunta un video inedito sugli scontri

Clamoroso in Napoli-Palermo, spunta un video inedito sugli scontri tra i gruppi ultras durante la sfida di Coppa Italia

Emergono ulteriori novità in merito agli scontri a distanza avvenuti nella gara di ieri tra Napoli e Palermo valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Una serata apparentemente di festa, almeno per i tifosi del Napoli, che ha rischiato ancora una volta di trasformarsi in un ricordo spiacevole.

Nel corso dell’intervallo di Napoli-Palermo, infatti, non sono mancati disordini, fortunatamente contenuti e circoscritti a circa 10 minuti prima dell’inizio della ripresa. Scene che hanno fatto ritardare l’avvio di secondo tempo e che, ancora una volta, hanno sporcato l’immagine del nostro calcio, sempre più difficile da vendere.

Napoli-Palermo, scontri tra i tifosi: il video inedito

Gli ultras rosanero avrebbero iniziato a lanciare petardi, fumogeni e bombe carta verso i tifosi del Napoli. Sarebbero stati circa 600 i tifosi siciliani entrati al Maradona nel settore ospiti e un gruppo di questi avrebbe creato non pochi fastidi. A quel punto i napoletani avrebbero quindi risposto con la stessa moneta, lanciando verso il settore ospiti fumogeni allo stesso modo. I due gruppi non si erano più incrociati dal 2017 ed il gemellaggio tra le parti è terminato per la vicinanza degli ultras del Palermo con quelli della Roma.

Proprio in questi minuti, sarebbe emerso un video inedito pubblicato su TikTok e ricondiviso dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini una didascalia al centro: “In diretta bomba sui palermitani“. Nel video è inquadrato il settore ospiti dello stadio Maradona, con i tifosi del Palermo, quasi tutti a petto nudo, proprio nei minuti più caldi della serata di ieri.

Dopo pochi secondi si vede spuntare una palla rossa in aria, presumibilmente un fumogeno o un petardo acceso, lanciato proprio verso il settore ospiti. A quel punto gli ultras del Palermo si spostano in fretta per evitare di essere colpiti o di trovarsi con conseguenze ancora più gravi. Una scena tristissima, che non fa bene a nessuno e che allontana anche i piccoli tifosi dallo stadio.

Solamente un paio di settimane fa, tifosi del Napoli e del Cagliari si erano sfortunatamente resi protagonisti di scene spiacevoli all’Unipol Domus in Sardegna. Oltre ad una multa, ai sostenitori partenopei è stato impedito di assistere alla gara contro la Juventus, se residenti a Napoli o provincia. Una decisione che aveva fatto fortemente discutere per le tempistiche con cui era arrivata l’ufficialità.