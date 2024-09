Napoli-Palermo, il dato non lascia dubbi: salti di gioia per De Laurentiis

La gara di questa sera di Coppa Italia del Napoli, oltre che per Conte, è molto improtante anche per lo stesso De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver ottenuto un ottimo pareggio con la Juventus di Thiago Motta, è pronto per tornare a giocare una gara di Coppa Italia. Dopo aver superato il Modena ai calci di rigore, infatti, gli azzurri sfideranno una squadra del campionato di Serie B, ovvero il Palermo di Alessio Dionisi.

Considerando la mancata partecipazione alle competizioni europee, infatti, la Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo importante per il Napoli di Antonio Conte. Di questa possibilità, di fatto, ne è consapevole la stessa tifoseria partenopea.

Napoli-Palermo, ben 40.000 spettatori allo Stadio Diego Armando Maradona

Come riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, ci sarà il pubblico delle grande occasioni questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona, ovvero ben 40.000 spettatori.

Questo dato, di fatto, è davvero importante, visto che questa gara si giochi il giovedì sera e che, soprattutto, non sia di cartello. Per una gara di secondo turno di Coppa Italia, infatti, 40.000 mila spettatori può rappresentare quasi un record. Una risposta del genere da parte del pubblico partenopeo non può che far piacere allo stesso Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo, infatti, può rallegrarsi sia per l’incasso che, soprattutto, per l’entusiasmo dei tifosi azzurri per la sua campagna acquisti fatta l’ultima estate.