Verso Napoli-Palermo, un ex azzurro torna a giocare al Maradona: la scelta di Dionisi

Un ex calciatore del Napoli è pronto a tornare da ex al Maradona, sfiderà gli azzurri scendendo in campo con il Palermo.

Manca sempre meno alla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, che andrà in scena giovedì sera allo stadio Maradona. Antonio Conte, con tutta probabilità effettuerà svariate rotazioni schierando in campo chi ha giocato meno in questa prima parte della stagione. Probabile l’impiego da primo minuto di Rafa Marin e Gilmour, così come quello di Raspadori e Simeone.

Anche il Palermo allenato da Alessio Dionisi effettuerà qualche cambio rispetto alla sfida di sabato scorso in Serie B, contro il Cesena. L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta alcune novità sulla formazione che i rosanero dovrebbero schierare al Maradona.

Probabile formazione Palermo, Sirigu torna da avversario a Napoli

In porta, Desplanches lascerà spazio a Sirigu, che torna a vestire la maglia rosanero dopo 13 anni, in quella che sarà una partita simbolica per lui che ha giocato nel Napoli per pochi mesi nel 2022. In difesa, Nikolaou sarà a riposo, con Ceccaroni e uno tra Nedelcearu e Baniya pronti a formare la coppia centrale.

Le scelte sugli esterni non subiranno variazioni: Diakité e Pierozzi saranno confermati. Il centrocampo rappresenta il vero rebus per Dionisi, complice anche l’infortunio di Blin, operato al tendine del bicipite femorale e destinato a un lungo stop. Gomes, recuperato da un recente colpo, potrebbe riposare, con Ranocchia pronto a prendere il suo posto in cabina di regia.

La scelta degli altri due posti a centrocampo sarà tra Segre, Saric e Vasic, anche se Dionisi potrebbe optare per un cambio tattico, schierando una formazione più offensiva con due mediani davanti alla difesa e un trequartista nel 4-2-3-1. In attacco, Brunori tornerà titolare, affiancato da Le Douaron. Dovrebbe restare quindi in panchina l’altro ex giocatore del Napoli, Roberto Insigne.