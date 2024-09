Napoli primo in classifica, il dato è ufficiale: salti di gioia per Conte

In casa Napoli, in attesa della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, bisogna registrare un dato ufficiale davvero esaltante.

Dopo l’incredibile ko rimediato nel primo turno di campionato contro il Verona, il Napoli di Antonio Conte è migliorato di partita in partita. Gli azzurri, infatti, hanno prima battuto allo Stadio Diego Armando Maradona il Bologna ed il Parma e poi hanno sconfitto all’Unipol Domus il Cagliari guidato da Davide Nicola.

Mentre nell’ultimo di campionato è arrivato un ottimo pareggio contro la Juventus di Thiago Motta. Il Napoli ha sì creato meno occasioni rispetto alle sfide precedenti, ma dall’altro canto non ha neanche concesso nulla alla ‘Vecchia Signora’. Dopo l’ultimo turno di campionato, considerando soprattutto la sconfitta a sorpresa dell’Inter nel derby contro il Milan, il team partenopeo è secondo in classifica in compagnia dell’Udinese e alle spalle del Torino. Tuttavia, in attesa della prossima giornata, Antonio Conte può esultare per un importantissimo dato ufficiale.

Il Napoli di Conte primo in classifica per quanto riguarda il dato delle occasioni create: i dettagli

La squadra azzurra, come riportato dal portale ‘fbref.com’, è al primo posto nella speciale classifica della Serie A che riguarda gli NPXG, ovvero le creazioni da gol senza l’ausilio dei calci di rigore. Il Napoli, dunque, guida questa speciale graduatoria con 1.56. Mentre al secondo posto, abbastanza a sorpresa, c’è il Milan con 1.54.

Nell’ultimo gradino del podio, invece, sono collocate due squadre di due ex giocatori del Napoli: la Lazio di Marco Baroni ed il Parma di Fabio Pecchia. Il loro dato è di 1.44, mentre al quinto posto c’è a sorpresa l’Inter di Simone Inzaghi (1.42). E la Juve? Questa speciale classifica, di fatto, certifica la grandissima difficoltà della squadra di Thiago Motta a creare occasioni da gol.

Basti pensare che la ‘Vecchia Signora’ è addirittura terzultima con appena 0.66. All’ultimo posto, invece, c’è proprio la prossima avversaria del Napoli di Antonio Conte in campionato, ovvero il Monza di Alessandro Nesta. Gli azzurri, di fatto, sono superfavoriti per il prossimo match, ma il tecnico pugliese è ben consapevole che questo tipo di partita porta con sé .

Il Monza, non appena una decina di giorni fa, ha infatti pareggiato con l’Inter di Simone Inzaghi. Anzi, i nerazzurri hanno pareggiato con Dumfries per il rotto della cuffia. Tuttavia, in attesa di questo match contro i brianzoli, il Napoli è atteso giovedì prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona dalla sfida di Coppa Italia contro il Palermo di Alessio Dionisi.