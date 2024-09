Napoli-Palermo, Conte avvisato: il messaggio è netto

Il Napoli giocherà giovedì prossimo in Coppa Italia contro il Palermo, ma prima bisogna registrare un messaggio netto per Conte

Dopo aver pareggiato sabato scorso all’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta, il Napoli si sta preparando per giocare il secondo turno di Coppa Italia. Gli azzurri, infatti, giovedì prossimo ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona una squadra che milita nel campionato di Serie B, ovvero il Palermo di Alessio Dionisi.

L’obiettivo del Napoli di questa stagione è sicuramente quello di tornare a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League ma, visto che non partecipa a nessuna competizione europea, la Coppa Italia potrebbe diventare per la squadra azzurra l’occasione per vincere un trofeo. Tuttavia, proprio per la sfida contro i siciliani, è arrivato un messaggio importante per lo stesso Antonio Conte.

Palermo, l’ex vicepresidente Micchiché: “I rosanero hanno già eliminato una sqquadra di Serie A”

Guglielmo Micciché, ex vicepresidente proprio del Palermo, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “C’è una grossa differenza tra le due squadre, ma il team rosanero ha già eliminato una squadra della massima serie italiana. La Coppa Italia è una competizione davvero strana”.

L’ex dirigente del Palermo ha poi concluso il suo intervento: “Mi sarebbe piaciuto incontrare il Napoli in Serie A, ma ci ‘accontentiamo’ della Coppa Italia. Speriamo di ottenere la promozione nel massimo campionato italiano e, quindi, vedere il derby del Sud in Serie A”.