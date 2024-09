Mazzocchi, Spinazzola e Ngonge: tre ruoli inediti, il piano di Conte per il Palermo

Antonio Conte sta studiando la soluzione ideale per la sfida contro il Palermo in Coppa Italia: tre ruoli inediti per tre azzurri.

Il Napoli si prepara alla sfida che vedrà gli azzurri giocare contro il Palermo in Coppa Italia. Dopo il pareggio contro la Juventus, quarto risultati utile consecutivo, ora gli azzurri si concentreranno proprio sul secondo impegno stagionale, la coppa nazionale, per provare a portare avanti il percorso e cercare di arrivare fino in fondo per uno degli obiettivi stagionali.

Antonio Conte proverà a dosare le energie, anche in virtù di quello che sarà un quartetto di partite dove il Napoli proverà ad ottenere il massimo: Monza, Como, Empoli e Lecce sono quattro squadra ampiamente alla portata degli azzurri, proprio per questo ci si aspetta di poter mettere in cascina punti importanti. In autunno, di contro, la squadra partenopea dovrà affrontare quattro partite molto complesse: Milan, Atalanta, Inter e Roma arriveranno una di seguito all’altra, ecco perché l’allenatore dovrà cercare di arrivare a questo ciclo di ferro con una squadra rodata e punta a mettere in campo tutto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte sta studiando un piano inedito per presentare il suo Napoli contro il Palermo anche schierando giocatori che fino a questo momento non hanno trovato molto spazio in campionato.

Napoli-Palermo, tre ruoli inediti per Mazzocchi, Ngonge e Spinazzola

Secondo quanto riportato in queste ore da La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe scendere in campo un 4-3-3 o un 4-2-3-1. In entrambi i casi – si legge – per Mazzocchi e Spinazzola Conte sta pensando al ruolo (inedito fino a questo momento in azzurro) di terzini. Cosi l’allenatore si aspetta di dare maggiore equilibrio ed eventualmente trovare una quadra anche per valorizzare il lavoro.

Al tempo stesso, spazio dovrebbe essere concesso anche a Ngonge: per l’ex Verona ci sarà spazio da mezzala nel 4-3-3 o eventualmente da trequartista nel 4-2-3-1. Le soluzioni non mancano ma – va detto – nella mente di Conte c’è l’idea di dare spazio a tutti e sfruttare la Coppa Italia per aumentare il minutaggio di alcuni azzurri.