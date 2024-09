Mario Rui non ci sta, interpellata l’AIC: fatta una richiesta al Napoli!

Importante novità per la questione Mario Rui, nelle ultime ore il calciatore ha coinvolto l’AIC, fatta una precisa richiesta al Napoli.

Il Napoli prepara la gara contro il Palermo in Coppa Italia di giovedì sera. La squadra di Antonio Conte dovrà provare a superare il turno, anche per continuare a disputare la coppa nazionale, unica competizione di questa stagione degli azzurri oltre al campionato. Probabile che il mister si affidi a un ampio turnover, dando spazio a chi fin qui ha giocato molto poco.

Possibili gli innesti nell’undici titolare di calciatori quali Rafa Marin, Gilmour, Folorunho, Ngonge, Raspadori e Simeone. Chi invece resterà fuori è Mario Rui, rimasto fuori rosa dopo aver rifiutato tutte le offerte pervenute durante la sessione di calciomercato, nonostante il Napoli avesse chiarito al calciatore che non facesse più parte dei progetti tecnici.

Ultime notizie, Mario Rui pronto a fare causa al Napoli rivolgendosi all’AIC: chiede il reintegro in rosa

Già, perché il terzino portoghese – attraverso il suo agente, Mario Giuffredi -, era stato avvertito dalla società ancor prima dell’inizio dei ritiri precampionato, svolti a Dimaro e Castel Di Sangro, di come Conte non lo ritenesse un calciatore su cui puntare. Il tecnico ha comunque testato Mario Rui, ma alla fine la scelta non è cambiata: il terzino non rientra nei piani tecnici del club.

Mario Rui, nonostante abbia rifiutato tutte le proposte di cessione pervenute, ha preferito restare fuori rosa. Ma nelle scorse ore pare sia cambiato qualcosa. Come riportato dall’edizione online del Il Mattino, il calciatore pare sia pronto a fare causa al Napoli qualora non venisse reintegrato in gruppo. Mario Rui pare sia pronto a rivolgersi persino all’Assocalciatori (AIC).

Ricordiamo che il calciatore, da quando è terminato il ritiro di Castel di Sangro, è scivolato fuori dal gruppo della prima squadra e si allena da solo. Ora, con questa richiesta, Mario Rui chiede di tornare ad allenarsi con i compagni.

“Da parte del Napoli – si legge sull’edizione online del Il Mattino -, non cambia la posizione. Il giocatore, in ogni caso, non rientra nei piani del club. Quindi, pur se dovesse tornare ad allenarsi con il resto della squadra, non verrebbe convocato per la gara di Coppa Italia contro il Palermo e neanche per le successive di campionato visto che non è stato inserito nella lista Serie A”.

Una situazione non semplice da gestire, che potrebbe ancora avere una cosa nelle prossime settimane.