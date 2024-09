Lukaku torna subito al lavoro: il piano per soddisfare le richieste di Conte

Romelu Lukaku torna subito al lavoro: il piano per entrare in forma e soddisfare le richieste di Antonio Conte

“Romelu deve ancora entrare in condizione, quella che pretendo io”. Sono state queste le parole usate da Antonio Conte nel corso del post partita di Juventus-Napoli nell’analisi della gara fatta da Lukaku. Il belga è stato ingabbiato dalla morsa di Bremer e ne è uscito ampiamente sconfitto. I dati della sua partita sono abbastanza impietosi, ben lontani da quelli ai quali ci aveva abituato nelle primissime uscite con Parma e Cagliari.

Niente gol e assist come all’Unipol Domus, niente impatto dominante come nella gara del Maradona. Allo Stadium è apparsa solo un’imponente controfigura del centravanti che aveva giocato poco più di 100 minuti con la maglia azzurra e che aveva portato a 6 punti preziosissimi per la classifica. La sfida con Bremer lo ha visto perdere praticamente in ogni fondamentale, uscendo poi dal campo a 20 dalla fine senza lasciare alcun impatto sul match.

Lukaku riprende subito a lavorare: vuole accontentare Antonio Conte

Appena 18 tocchi di palla, di cui solamente 2 in area di rigore avversaria. Neanche un tiro, appena 4 passaggi riusciti su 9, solo 3 duelli vinti su 10 e ben 9 possessi persi. Dati di una gara da “5” in pagella, che servono per comprendere in che condizioni è Big Rom in questo momento. Conte lo sa bene, perché lo ha conosciuto al massimo del suo potenziale, nel suo prime, e anche l’attaccante è consapevole che c’è ancora da lavorare.

Lukaku è stato uno degli ultimi ad arrivare a Castel Volturno e ha praticamente saltato tutta la preparazione estiva. Si è allenato da solo nei campetti del Chelsea senza compagni ed è chiaro che le sue condizioni non possono essere delle migliori. Ecco perché nelle scorse settimane ha rinunciato ai giorni di riposo per accelerare i tempi ed entrare in forma il prima possibile.

Anche dopo la gara di Torino, Romelu ha sentito il bisogno di tornare subito a lavoro per spingere ancora di più sull’acceleratore. Non può assolutamente permettersi di fermarsi, perché vuole offrire il meglio di sé ad Antonio Conte. Vuole ricambiare la sua fiducia e, soprattutto, vuole diventare dominante quando conterà ancora di più, ovvero quando il calendario del Napoli sarà da incubo. Tra fine ottobre (Milan) e l’inizio di dicembre (Lazio) ci saranno Atalanta, Inter, Roma e Torino. Per allora servirà la versione perfetta di Lukaku, che con il Palermo partirà dalla panchina, ma che è pronto a tornare dominante sul campo.