“Partita bloccata e vita dura, bocciatissimo a Torino”: l’azzurro è tra i peggiori in campo contro la Juventus!

La sfida tra Juventus e Napoli è stato molto bloccata. Entrambe le squadre non hanno create molte azioni, motivo per il quale i rispettivi interpreti hanno faticato.

Tutti si sarebbero aspettati qualcosa in più da Juventus-Napoli. La sfida tra i due top club del campionato italiano non lascia spettacolo, e questa volta neppure gol. Infatti, il punteggio finale è uguale a quello iniziale, uno 0-0 che “dovrebbe” rendere felici entrambi i tecnici, ma forse così non sarà. Si perché a farla da protagonista è stato Antonio Conte, il quale ha letteralmente “bloccato” le idee di Antonio Conte marcando uomo su uomo per tutta la durata della partita.

Al tempo stesso, però, anche Thiago Motta aveva preparato la partita in questo modo. Oltre al solito possesso palla, infatti, l’ex tecnico del Bologna ha deciso di marcare ad uomo tutti gli uomini offensivi azzurri. Naturalmente, uno su tutti era Romelu Lukaku. Quest’ultimo, si è reso autore di uno scontro fisico con Gleison Bremer, il quale però ha rubato totalmente la scena “annientando” l’attaccante belga. Non a caso, l’ex Chelsea si è guadagnato l’appellativo di “peggiore in campo”, destando più di qualche perplesso tra i tifosi partenopei.

Il “fantasma” Lukaku bocciato a Torino: Bremer gli ruba la scena

Ci si aspettava tanto da Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo un inizio di stagione col botto poteva e doveva fare qualcosa in più contro la Juventus. L’ex Chelsea è il riferimento offensivo del Napoli, che però si è immedesimato nei panni di un fantasma all’Allianz Stadium. La prestazione non è passata di certo inosservata, destando più di qualche sospetto tra i tifosi e non solo. Ottima prova di Bremer o condizione da migliorare? Le risposte potrebbero essere due. In primis, il difensore della Juventus ha letteralmente “annientato” il centravanti, vincendo ogni tipo di duello. Inoltre, l’ex Inter dovrà lavorare ancora molto per far paura anche agli avversari più blasonati.

Non a caso, come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’analisi della prestazione è stata molto negativa. Romelu Lukaku ha toccato solo 18 palloni in 72 minuti di gioco, finendo direttamente nell’elenco dei peggiori in campo. Il quotidiano sottolinea la bocciatura arrivata a Torino in uno dei match più importanti della stagione.

L’attaccante belga dovrà reagire ed anche velocemente. C’è bisogno ancora di tanto lavoro per entrare in condizione, in modo tale da permettere al Napoli di poter contare su di lui anche nei match più ostici. Nelle prossime settimane sarà possibile vedere il cambiamento di Romelu Lukaku dopo l’incredibile delusione all’Allianz Stadium.