News SSC Napoli, stop ai tifosi alle trasferte contro Empoli e Milan? Cosa trapela sulla decisione

Dopo la grande polemica delle scorse ore, alla vigilia di Juve-Napoli, arrivano novità in merito alle prossime due trasferte dei partenopei, contro Empoli e Milan.

Fa ancora discutere la questione legata al settore ospiti, che è stato chiuso in extremis – a poche ore dal fischio d’inizio – ai tifosi azzurri residenti nella provincia di Napoli. Nel pomeriggio di sabato è poi arrivata la decisione da parte del TAR di accogliere il ricorso da parte di un tifoso, che potrebbe essere decisiva anche in vista delle prossime due trasferte del club del presidente Aurelio De Laurentiis, che saranno contro Empoli e Milan.

I tifosi azzurri, quelli residenti della provincia di Napoli e non, potranno accedere a tali eventi? Ci saranno delle restrizioni parziali, così com’è stato per l’ultima trasferta dell’Allianz Stadium? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui la decisione tanto discussa del TAR potrebbe condizionare, in positivo dal punto di vista del tifo partenopeo, la decisione da parte degli organi competenti. Possibile, dunque, che venga rivista la decisione di vietare le prossime trasferte ai tifosi del Napoli, scelta che sembrava essere nell’aria nelle prossime ore.

Ultimissime notizie SSC Napoli, le ultime sulle trasferte contro Empoli e Milan

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione legata alle prossime trasferte contro Empoli e Milan e le relative decisioni sull’apertura o meno del settore ospiti.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a proposito della mossa portata avanti dai legali Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che hanno ottenuto, a tempo di record, l’accoglimento della domanda di tutela cautelare monocratica dal Tar Piemonte, per due tifosi del Napoli:

“No, non è una vittoria di Pirro. Perché se è arrivata troppo tardi per cambiare i destini dei 1200 residenti a Napoli e provincia che volevano recarsi allo Stadium di Torino, probabilmente riuscirà ad evitare l’altra drastica decisione che è nell’aria: lo stop alle trasferta dei tifosi azzurri per tutto il mese di ottobre a Empoli e a Milano con il Milan. Vedremo, se basterà oppure all’Osservatorio”.

Sembra esserci ottimismo, dunque, in vista delle prossime trasferte di Empoli e Milano, anche se bisognerà attendere le prossime settimane per capire se tale sensazione sarà confermata anche dalle decisioni da parte degli organi competenti, con la speranza da parte dei tifosi partenopei di non rivivere un nuovo caos come quello che si è verificato nelle ultime ore.