“È stato un atto di coraggio”, Conte protagonista contro la Juventus: è successo all’Allianz Stadium!

Il match tra Juventus e Napoli si è concluso sul punteggio di 0-0. Per Antonio Conte, però, sono arrivate tante risposte da parte dei suoi ragazzi.

Gli azzurri escono dall’Allianz Stadium con un punto conquistato. Juventus-Napoli non è mai una sfida qualunque, motivo per il quale entrambe le compagini provano sempre ad ottenere il meglio. Tutto ciò stavolta non è stato possibile, ancor più a causa del gioco ideato da Antonio Conte. Quest’ultimo, ha studiato a fondo il gioco dei bianconeri e ha provato in tutti i modi ad “ingarbugliare” Thiago Motta. Alla fine ci è riuscito? Certo che sì. Il possesso palla dei torinesi è stato sterile, e spesso poco pericoloso in zona offensiva.

Gran parte del merito è certamente di Antonio Conte, il quale si è presentato con molto coraggio a Torino. Il tecnico ha deciso di “rivoluzionare” il gioco della sua squadra, dando spazio ad un modulo del tutto inedito. Infatti, i partenopei sono scesi in campo con un 4-3-3 che ha avuto come protagonista Scott McTominay in mediana. Visto il risultato finale e la prestazione messa in campo, si tratta di una scommessa vinta da parte dell’ex allenatore della Juventus.

Conte cambia modulo e “spegne” la Juventus: l’analisi sul tecnico

Antonio Conte è riuscito a “dominare” la Juventus. L’allenatore azzurro non l’ha fatto sotto l’aspetto del possesso palla, ma bensì sulla base delle idee, le sue. Infatti, il tecnico ha dimostrato di avere grossa fiducia nel gruppo squadra, motivo per il quale si è reso autore di un cambio modulo in uno dei match più importanti della stagione. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” presentarsi all’Allianz Stadium e rivoluzionare completamente il sistema di gioco è stato un vero e proprio atto di coraggio. Alla fine, però, il rischio è valso molto più del punto conquistato sul campo. Oltre a ciò, però, si tratta anche di una prova importante nei confronti dei suoi ragazzi. Non a caso, il tecnico si fida dei suoi uomini e ha voluto metterli dinanzi ad una sfida molto delicata.

Le risposte sono arrivate ed hanno “consacrato” sia il tecnico che il gruppo squadra. Affrontare la Juventus a viso aperto non è certo un qualcosa che rientra nella “normalità” dei club italiani. Infatti, Antonio Conte ha voluto adottare tale idea per dimostrare a tutti la forza della squadra e non solo. Nelle prossime settimane bisognerà vedere se l’allenatore continuerà ad usare il 4-3-3 come sistema di gioco ideale.