Juve-Napoli, tegola per Conte: Meret è out per infortunio

Tegola per Antonio Conte: fuori Meret per infortunio e dentro Elia Caprile, all’esordio ufficiale con gli azzurri.

Colpo di scena all’Allianz Stadium di Torino: problemi in casa Napoli, esce per infortunio per Alex Meret. Juventus-Napoli è entrata nel vivo: partita di studio intensivo da parte delle due squadre. Nonostante il match non sia ricco di emozioni, le due compagini stanno cercando di dare il meglio, provando ad anticipare e a bloccare la mossa avversaria.

Conte rinuncia a Meret: ecco Caprile al suo posto

Nonostante non sia stato impegnato assiduamente dal fronte offensivo della Juventus, Alex Meret ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per via di un infortunio. Un fastidio di natura muscolare che non gli ha permesso di continuare il match e che ha costretto Conte ad effettuare la sostituzione. Al suo posto è entrato Elia Caprile.

L’ex portiere di Empoli e Bari potrà giocarsi le sue chance a seguito di un infortunio muscolare, segnalato da Meret attorno al minuto 25 per poi alzare bandiera bianca 10 minuti dopo: il tempo giusto per lasciar riscaldare Caprile. Per il secondo portiere del Napoli si prospetta un’intera partita da gestire.