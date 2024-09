Juve-Napoli, prestazione opaca di Lukaku: il chiarimento di Conte in diretta

Una prestazione non particolarmente brillante quella di Romelu Lukaku contro la Juventus. Antonio Conte ne ha parlato spiegando cosa sta succedendo.

Juventus e Napoli sono uscite con un punto a testa dall’Allianz Stadium. Una partita molto tattica che ha visto entrambe le squadre schierarsi in campo con l’obiettivo di non lasciare spazio agli avversari, nella speranza di trovare il pertugio giusto per arrivare al gol. Cosi non è stato ed è stato lo 0-0 il risultato finale tra due squadre che da qui alla fine del campionato saranno chiamate a lottare per i piani alti della classifica.

Bene i due allenatori sotto il punto di vista tattico, meno bene alcuni calciatori in campo. Tra gli azzurri sono stati diversi quelli che non hanno brillato, soprattutto negli ultimi metri. Un Kvaratskhelia non particolarmente ispirato quello visto a Torino, con il georgiano che non è riuscito a costruire le trame giuste per arrivare ad impensierire Di Gregorio. Ha faticato anche Matteo Politano, bene in fase di non possesso ma impreciso in costruzione.

Ed anche Romelu Lukaku, tra quelli chiamati a far male alla porta avversaria, non si può di certo dire abbia avuto una prestazione positiva. Il centravanti belga è stato protagonista di una lotta senza fine con Bremer: il difensore bianconero ha tallonato Lukaku tutto il tempo, riuscendo concretamente ad impedirgli di far male all’estremo difensore bianconero.

Juve-Napoli, Lukaku opaco: le parole di Conte spiegano tutto

Una prestazione che non raggiunge la sufficienza, quella di Lukaku, che dopo le ottime prestazioni delle scorse partita sembra aver pagato contro la Juve in termini di lucidità e potenza fisica. Al di là dell’ottima prestazione di Bremer, la sensazione è che per alcuni non si sia ancora raggiunga la condizione fisica ottimale, e tra questi c’è proprio Lukaku.

Lo ha spiegato chiaramente Antonio Conte che, ai microfoni di DAZN, ha parlato proprio del suo attaccante: “Romelu deve ancora entrare in condizione, quella che pretendo io”, ha detto l’allenatore in diretta. Una questione, dunque, legata a quello che può dare Lukaku in valore assoluto e quello che riesce a dare adesso quando siamo soltanto all’inizio della stagione.

Il tecnico ha anche risposto stizzito ad una domanda legata al modulo schierato oggi all’Allianz e se questo possa concretamente penalizzare proprio Lukaku e Kvara: “Le prime partite che abbiamo fatto mi dicevate che Anguissa e Lobotka facevano difficoltà a due in mezzo al campo. Ora mi dite che così abbiamo allontanato Kvaratskhelia e Lukaku. Starà a me fare le valutazioni, quello che è da dire è che alcuni giocatori sono arrivati all’ultimo giorno di mercato, e dopo la partita col Verona abbiamo accumulato un piccolo filotto”, ha ancora detto Conte stavolta in conferenza.