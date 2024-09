Juve-Napoli, Conte in conferenza: “Con questo centrocampo possiamo fare tante cose! Su Kvara e Lukaku…”

Un pareggio tra Juventus e Napoli in quel dell’Allianz Stadium. Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti presenti: tanti i temi toccati dal tecnico degli azzurri.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, commentando il pareggio dei suoi azzurri contro la Juventus di Thiago Motta: “Motta dice che hanno fatto meglio loro? Le valutazioni sono sempre soggettive. C’è un dato di fatto inconfutabile, che alla fine il portiere nostro non he ha presa nemmeno una”, ha detto senza mezzi termini l’allenatore del Napoli. “Di Gregorio oggi ha fatto una parata incredibile su Lukaku e una su McTominay. Penso sia stata una partita equilibrata”.

“L’ultimo giorno di mercato sono arrivati McTominay e Gilmour ed è stato reintegrato Folorunsho, quindi siamo passati da avere solo due centrocampisti ad un centrocampo che ti permette di fare tante cose. Avevo un po’ di timore per la fase difensiva, perché passiamo da una difesa a 3 ad una che diventa a 5 in non possesso, ma siamo stati bravi”, ha ancora detto Conte.

L’allenatore ha analizzato anche quelli che potranno essere dei passaggi da migliorare: “Dove possiamo fare meglio è la fase offensiva, non abbiamo visto delle linee di passaggio dove dovevano ricevere i nostri esterni e fantasisti. Poi ci sono capitati degli uno contro uno in alcune zone e potevamo fare meglio. Oggi siamo più ricchi, almeno so che in poco tempo siamo riusciti comunque a lavorare su due sistemi di gioco, e fidatevi che è tanta cosa per una squadra come la nostra che è solo da due mesi con me”.

Juve-Napoli, le risposte di Conte in conferenza stampa

L’allenatore ha poi parlato dell’inserimento di McTomina e se questo possa in qualche modo penalizzare giocatori Lukaku e Kvaratskhelia: “Le prime partite che abbiamo fatto mi dicevate che Anguissa e Lobotka facevano difficoltà a due in mezzo al campo. Ora mi dite che così abbiamo allontanato Kvaratskhelia e Lukaku”, ha risposto il tecnico.

“Starà a me fare le valutazioni, quello che è da dire è che alcuni giocatori sono arrivati all’ultimo giorno di mercato, e dopo la partita col Verona abbiamo accumulato un piccolo filotto, visto che siamo arrivati a 20 punti dalla Juventus e circa 40 dall’Inter”, le parole di Conte. Una partita, quella giocata a Torino, che lascia un punto in casa di entrambe le squadre e che entrambi gli allenatori ci tenevano a vincere.