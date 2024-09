“Non solo Juve-Napoli”: rischio pesante per De Laurentiis, spunta l’indiscrezione

Juve-Napoli sarà vietata ai tifosi del Napoli ma il divieto potrebbe essere esteso: spunta l’indiscrezione che spaventa l’ambiente azzurro.

Si avvicina quella che potrebbe rappresentare una notizia davvero negativa per i tifosi del Napoli: il CASMS, infatti, avrebbe ormai deciso di vietare la trasferta di Torino ai tifosi azzurri, il tutto per quanto accaduto la settimana scorsa in quel di Cagliari. Niente partita all’Allianz Stadium, ai tifosi azzurri verrà rimborsato il prezzo del biglietto che, però, è soltanto una minima parte di rispetto a quelle che sono le spese legate ad un viaggio per una trasferta (aereo, treno o albergo).

Una situazione che adesso andrà monitorata perchè potrebbe non finire qui. Il Prefetto di Torino, Donato Carfagna, renderà il tutto ufficiale nelle prossime ore, come annunciato da La Repubblica, ma potrebbe esserci una reazione a catena molto pericolosa per i tifosi azzurri.

Juve-Napoli vietata ai tifosi azzurri: il divieto sarà esteso?

Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, i tifosi del Napoli sarebbero sotto stretta osservazione: i fatti di Cagliari hanno acceso un campanello d’allarme che potrebbe impedire ai tifosi di seguire la propria squadra in trasferta anche oltre la sfida dell’Allianz Stadium.

C’è un dubbio legato al fatto che il divieto potrebbe estendersi anche oltre la partita di domani, aspetto che ovviamente tiene in apprensione tutto l’ambiente azzurro che segue la squadra in giro per l’Italia. Da capire cosa verrà deciso da qui alle prossime ore ma anche ai prossimi giorni. Brutte notizie, dunque, anche per Aurelio De Laurentiis e la sua squadra che potrebbe dover rinunciare al supporto dei proprio tifosi in trasferta.