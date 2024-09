Juve-Napoli, settore ospiti chiuso ai napoletani: le modalità di rimborso

Il Prefetto di Torino ha chiuso il settore ospiti dell’Allianz Stadium per Juventus-Napoli: ecco le modalità per richiedere il rimborso

Nel pomeriggio, a poco più di ventiquattro ore dall’inizio della partita tra Juventus e Napoli, il Prefetto di Torino Donato Cafagna ha deciso di vietare l’accesso al settore ospiti dell’Allianz Stadium ai supporter napoletani. L’accesso sarà garantito solo ai residenti fuori la provincia di Napoli o ai residenti napoletani in possesso della fidelity della Juventus.

La decisione del Prefetto arriva dopo i fatti accaduti a Cagliari, ma le tempistiche sono chiaramente rivedibili. Molti sostenitori hanno già raggiunto Torino o avevano prenotato treni e alberghi, oltre all’acquisto del tagliando per la gara.

Proprio a proposito del biglietto Juventus-Napoli, il club bianconero ha comunicato le modalità di rimborso: “I biglietti intestati a tifosi residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card dell’SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 21 settembre 2024, saranno annullati ed automaticamente rimborsati. I tifosi intestatari dei suddetti biglietti riceveranno una comunicazione all’indirizzo email utilizzato in fase di acquisto e il rimborso del biglietto avverrà tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per acquistare, secondo le tempistiche del proprio istituto di credito”.