“Ecco cosa mi disse Paratici su Conte”: la rivelazione a sorpresa di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni ha parlato attraverso le colonne del Corriere dello Sport, giornale del quale è il direttore: riportate delle frasi di Fabio Paratici su Antonio Conte.

Antonio Conte è arrivato a Napoli con l’entusiasmo di chi è consapevole di essere chiamato a portare in essere un’impresa importante. Il decimo posto dello scorso anno ha trascinato tutto l’ambiente azzurro in un clima di pessimismo totale, ed ora serve dare una sterzata per riportare positività. Le tre vittorie di fila di questo avvio di stagione rappresentano chiaramente un segnale importante, ma serve lavorare per dare continuità.

Conte ha voluto fin da subito entrare nella testa dei suoi calciatori, per cercare di scardinare quel senso di negatività che ha contraddistinto lo scorso anno. Un tecnico esperto sotto questo punto di vista, in grado di tenere per le mano l’intero organico, andando cosi a diventare il vero leader della squadra.

La rivelazione di Zazzaroni: le parole di Paratici su Conte

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto una rivelazione molto particolare riguardo Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus che cha lavorato anche con lo stesso Conte nei suoi anni bianconeri: “Qualche tempo fa Fabio Paratici mi disse una cosa che non ho dimenticato: ‘Con Antonio il direttore sportivo fa solo il direttore sportivo, si risparmia, non ha bisogno di sostituirsi occasionalmente all’allenatore nel rapporto con i giocatori, quando qualcosa non gira.

La squadra è un tema di sua esclusiva pertinenza, lui è il capofamiglia riconosciuto dalla truppa’. E allora lo immagino mentre chiede ai suoi cos’abbiano mangiato a colazione e a pranzo, di rientrare presto a casa, di fare sesso con moderazione”, la rivelazione di Zazzaroni.

“Antonio è uno che annusa l’ambiente, ne percepisce rapidamente gli umori: ha una sensibilità quasi animalesca nell’individuare i caratteri degli interlocutori. Sul campo, poi, è tra i migliori al mondo”, ha scritto ancora il direttore sulle colonne del Corriere dello Sport.