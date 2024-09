“Può tornare in Serie A”, l’ex Napoli è nel mirino di un club italiano: è una vecchia scelta di ADL!

In Serie A sono pronti nuovi ribaltoni. L’esonero di Daniele De Rossi potrebbe essere solo una delle diverse scelte che arriveranno nelle prossime ore.

La stagione è appena iniziata, ma i club sono già alla ricerca delle formule migliori per fare bene. Naturalmente, ogni allenatore ha bisogno di tempo per “progettare” la propria rosa, ancor più a causa del mercato terminato solo il 31 agosto. Tutto ciò, però, non è di un certo un alibi. Non a caso, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi dopo solo quattro giornate. L’ex calciatore, però, potrebbe essere solo il primo di diversi allenatori esonerati.

Da diversi giorni, si parla insistentemente di un possibile addio di Paulo Fonseca. Il tecnico del Milan è attualmente in bilico, viste le tante difficoltà tattiche e mentali della squadra. La sconfitta contro il Liverpool potrebbe esser stata fatale, motivo per il quale sono in corso le dovute valutazioni. Tra il casting degli allenatori, Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando anche ad una vecchia conoscenza del Napoli.

Sarri nel mirino del Milan per il post Fonseca: le ultime

In casa Milan sono ore caldissime per il futuro di Paulo Fonseca. L’avventura del tecnico francese potrebbe esser giunta ai titoli di coda, con la sconfitta in Champions League che avrebbe definitivamente “condannato” l’allenatore. Come riportato da “Calciomercato.com” i candidati per la panchina sono diversi. Tra questi, però, ci sarebbe anche Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli potrebbe guidare i rossoneri fino al termine della stagione. Infatti, conosce già diversi interpreti presenti nel gruppo squadra, motivo per il quale la scelta potrebbe ricadere proprio su di lui.

Maurizio Sarri potrebbe quindi tornare in Italia dopo l’esonero alla Juventus. Infatti, il tecnico ha tanta voglia di rivalsa dopo l’annata difficile a Torino, nonostante la vittoria dello Scudetto. Oltre a ciò, però, l’allenatore potrebbe tornare a sfidare nuovamente il Napoli dopo gli anni passati in Campania. A tal proposito, proprio tra un mese è in programma la sfida tra Milan e Napoli allo stadio San Siro. Se le cose dovessero andare come descritto, il condottiero toscano sfiderebbe nuovamente la sua ex squadra dopo poche settimane dal debutto ufficiale in quel di Milano.