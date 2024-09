“Napoli? Noi siamo la Juventus e sappiamo cosa vogliamo”: il bianconero lancia l’incredibile sfida!

Sono ore caldissime che precedono il match tra Juventus e Napoli. Intanto, uno dei protagonisti ha rilasciato dichiarazioni molto importanti.

Juventus-Napoli non è mai una partita scontata. Le due compagini vivono una rivalità incredibile, la quale resiste ormai nel corso degli anni. La stagione è appena iniziata, ma il big match alla quinta giornata potrebbe già “indirizzare” la corsa scudetto. I due tecnici lo sanno, motivo per il quale proveranno ad affidarsi agli uomini migliori. Il talento in campo non mancherà, ma ad infiammare ancor più la sfida sono gli stessi protagonisti.

Circa mezz’ora fa, si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte direttamente da Castel Volturno. Contemporaneamente, però, anche in casa Juventus si è tenuta una conferenza molto importante. Infatti, c’è stata la presentazione ufficiale di Nico Gonzalez che ha risposto alle domande dei giornalisti. L’ex Fiorentina ha analizzato le qualità del club bianconero, ma al tempo stesso ha lanciato una sfida importante al Napoli.

Gonzalez: “Vogliamo un risultato positivo contro il Napoli”

Nico Gonzalez, neo acquisito della Juventus, si è presentato ai giornalisti e all’intero mondo bianconero. Da pochi minuti, si è conclusa la presentazione ufficiale dell’ex Fiorentina. Il tutto è avvenuto in una settimana cruciale, visto l’impegno di Champions League ormai alle spalle e il big match contro il Napoli in programma sabato. Il giocatore, infatti, ha toccato diversi temi importanti nel corso della conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Sullo scudetto: ““Noi siamo la Juve, dobbiamo vivere il momento e pensare partita dopo partita. Non voglio pensare al futuro, perché non funziona così”. Sulla sfida con il Napoli: “Vogliamo un risultato positivo. Noi lavoriamo giorno per giorno per fare del nostro meglio”. Sulle richieste di Motta: “Noi sappiamo che fare, abbiamo un’idea chiara. Ognuno ha le sue responsabilità, questo porta il risultato giusto. Questo è quello che chiede il mister”. Sull’idolo argentino: “Sono consapevole dei tanti campioni argentini. Per me il Fideo Di Maria è un idolo e ha vestito questa maglia. Lui è dio e con me si è comportato come una persona normale”.

L’ex calciatore della Fiorentina ha anche sottolineato il nome del suo idolo argentino. Stranamente, però, il nome citato dal professionista non è stato quello di Diego Armando Maradona. Infatti, l’attuale esterno della Juventus ha analizzato le qualità di Di Maria, concentrandosi in modo particolare sulle qualità dell’ex bianconero e non solo.