Juventus-Napoli, clamorosa decisione in occasione del match all’Allianz: incredibile scelta in arrivo!

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Napoli. Intanto, sono emersi dettagli importantissimi sul settore ospiti destinato ai tifosi azzurri.

Aumenta sempre più l’attesa per la sfida tra Juventus e Napoli. Il match andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. la rivalità tra le due tifoserie è ormai nota, motivo per il quale c’è massima allerta. Intanto, però, è opportuno ricordare che gli avvenimenti durante Cagliari-Napoli giocata nell’ultimo weekend sono ancora in fase di analisi. Infatti, non sono da escludere decisione clamorose.

Negli ultimissimi minuti, sarebbero emersi dettagli in vista della sfida contro la Juventus. A lanciare una clamorosa indiscrezione è stato il noto giornalista Ciro Troise. Quest’ultimo, ha sottolineato la possibilità (molto concreta) che il settore ospiti dell’Allianz venga chiuso in occasione del match. Di seguito gli ultimissimi dettagli e le parole del giornalista.

Possibile chiusura del settore ospiti dell’Allianz: le ultimissime

Ciro Troise, noto giornalista, ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul proprio profilo “X”. Infatti, è stata sondata la possibile chiusura del settore ospiti dell’Allianz Stadium in occasione della sfida tra Juventus e Napoli. Di seguito il tweet del giornalista.

“CLAMOROSO – A rischio l’apertura del settore ospiti per Juventus-Napoli. Dopo i fatti di Cagliari, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha rimandato alle valutazioni del Casms per adeguate misure di rigore. Domani mattina, a poco più di 24 ore dalla gara, potrebbe essere chiuso il settore ospiti dello Stadium per Juve-Napoli a danno dei tanti tifosi azzurri che hanno acquistato il biglietto e organizzato il viaggio”.

Si tratterebbe di una decisione a dir poco clamorosa, ancor più per i tempi molto ristretti. Infatti, il match è in programma sabato alle ore 18.00, quindi in caso di chiusura “salterebbero” tutti i piani dei tifosi del Napoli. Le prossime ore saranno certamente cruciali per capire la decisione ufficiale. Quindi, sono attesi aggiornamenti importanti in merito al match tra Juventus e Napoli.