ULTIM’ORA – Il calcio piange Totò Schillaci: il messaggio di cordoglio della SSC Napoli – FOTO

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci: l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90 si era aggravato nelle ultime ore in seguito a complicazioni del suo stato di salute.

È un giorno triste per il mondo del calcio e di tutti i suoi appassionati: Totò Schillaci si è spento all’ospedale Civico di Palermo. Negli ultimi giorni era salita la preoccupazione circa la sua salute, in seguito a un ricovero che si è reso necessario per una complicazione del suo stato di salute, gravato da un tumore al colon contro cui lottava da tempo.

L’annuncio è stato battuto in questi istanti sui social: il TG RAI Regionale della Sicilia ha lanciato la notizia della scomparsa del campione, che ha fatto in pochissimi minuti il giro del web. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei tanti tifosi che, grazie a lui, hanno sognato nelle Notti Magiche di Italia ’90, di cui lui era stato grande protagonista con la maglia della Nazionale negli ultimi mondiali disputati in terra italiana.

Morto Totò Schillaci: unanime il cordoglio del mondo del calcio

Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Totò Schillaci, sono piovuti messaggi di cordoglio da parte di chi ha avuto modo di conoscerlo e di chi lo ha sostenuto nel corso della sua carriera.

L’ex calciatore di Juventus e Messina, tra le altre, si è spento in seguito a un aggravamento delle sue condizioni di salute. provate dall’ultimo ricovero all’ospedale Civico di Palermo, dove la leggenda della Nazionale Italiana si è spenta.

Morte Schillaci, il messaggio della SSC Napoli

La SSC Napoli si è unita al dolore di tutti gli appassionati del mondo del calcio per la scomparsa di Totò Schillaci. In questi minuti è arrivato il messaggio di cordoglio da parte del club su X:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò Schillaci per la scomparsa dell’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90”.