Fu vicino al Napoli, l’obiettivo vuota il sacco: “Mi hanno voluto anche Juve e Milan”

L’obiettivo di mercato di lunga data del Napoli esce allo scoperto: la rivelazione del calciatore sorprende tutti. “Mi hanno voluto Juve e Milan”, ha confessato il giocatore.

È stata con ogni evidenza una sessione di mercato estiva movimentata per il Napoli, che tra entrate e uscite ha messo a segno tante operazioni di calciomercato. Molteplici gli acquisti da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis, che si è impegnato a fornire ad Antonio Conte un organico di livello, malgrado manchino gli impegni europei (e di conseguenza anche le relative entrate).

In questi mesi, il club azzurro ha riflettuto a lungo sul tipo di calciatore su cui puntare, già a partire dallo scorso gennaio. Tra i giocatori su cui il Napoli ha tentato di fare sul serio, c’è stato Georgiy Sudakov, talentoso trequartista di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il club partenopeo aveva offerto anche una somma importante per il fantasista ucraino, ma la controparte ha deciso di declinare ogni offerta per il suo gioiellino. Comprese anche quelle di Milan e Juventus, così come ammesso dal diretto interessato nell’intervista rilasciata ai taccuini del quotidiano La Repubblica.

Ultimissime news SSC Napoli, Sudakov allo scoperto: “Mi volevano Juve e Milan”

A lungo accostato al Napoli, Georgiy Sudakov è un calciatore che sta facendo parlare di se da molto tempo, con tante squadre importanti interessate a lui. Fino a ora, però, lo Shakhtar Donetsk, club che ne detiene il cartellino, non ne ha voluto sapere nulla di cedere il fantasista della Nazionale Ucraina.

Nel corso dell’intervista rilasciato al quotidiano La Repubblica, il calciatore ha ammesso le offerte da parte di diversi top club, tra cui la Juventus e il Milan. Di seguito, quanto dichiarato da Sudakov a tal riguardo:

“È vero che Juventus e Milan la volevano? Sì, ho ricevuto quelle offerte, ma sono state tutte rifiutate dallo Shakhtar Donetsk“.

Un retroscena, quello svelato da Sudakov stesso, che conferma il forte interesse da parte di svariati club nei confronti del gioiellino del club ucraino. A gennaio, si è parlato di un’offerta di poco inferiore ai quaranta milioni di euro da parte del club di Aurelio De Laurentiis, che ha fatto davvero uno sforzo notevole, ma invano, per cercare di assicurarsi le prestazioni di un calciatore che è sui taccuini dei top club in giro per l’Europa. Questa sera Sudakov sarà protagonista, con la maglia del suo Shakhtar, in Champions League contro il Bologna.