Dramma nel mondo del calcio, addio all’amato dirigente: tifosi sconvolti per il lutto

Ore di profondo dolore per gli appassionati di calcio, altra pesante perdita: il dirigente non ce l’ha fatta.

Enorme sofferenza per il mondo del calcio, costretto a vivere ore di grande difficoltà. In seguito alla pesante scomparsa di Totò Schillaci, infatti, nelle ultime ore è arrivata un’altra tragica notizia che ha sconvolto tutti: il dirigente è passato a miglior vita, tifosi increduli.

Calcio in lacrime, Christian Argurio colpito da un fatale infarto

Il mondo del calcio piange la perdita di Christian Argurio, dirigente sportivo amato e apprezzato da tutti. Il 52 enne messinese è stato colpito da un improvviso infarto che l’ha costretto ad arrendersi. Un vuoto enorme lasciato nel cuore dei suoi conoscenti e non solo. Argurio si è sempre contraddistinto per le importanti qualità da dirigente e osservatore, con una particolare passione verso il calcio croato.

Del suddetto campionato erano innumerevoli le conoscenze del siciliano, che ha lavorato anche per la Juventus proprio come osservatore in Croazia. Le sue doti erano note a tutti, ma la carriera è stata ingiustamente interrotta da un fatale malore. Il mondo del calcio si stringe attorno al dolore e mantiene viva la memoria di Christian Argurio.