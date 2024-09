Briatore: “Juve-Napoli? Vi svelo chi tiferò”. E torna a parlare della pizza napoletana

Flavio Briatore è tornato a parlare della pizza napoletana e ha svelato dalla parte di chi si schiererà in vista di Juventus-Napoli di sabato

E’ tornato a parlare Flavio Briatore, questa volta ai microfoni di Radio CRC dopo che solo pochi giorni fa aveva fatto infuriare i napoletani per alcune sue dichiarazioni controverse sulla pizza. Durante la trasmissione “La Zanzara” condotta da Giuseppe Cruciani, aveva infatti dichiarato: “La pizza napoletana? Con quei cornicioni alti mi sembra un chewing gum“.

Non il massimo per presentarsi nel capoluogo campano, dove ha scelto di aprire una nuova sede della sua Crazy Pizza. Le parole rilasciate in radio avevano alzato non poche polemiche, che il noto imprenditore ha cercato di spegnere durante il suo intervento odierno nella radio ufficiale del Napoli. “Io a Napoli sono stato poche volte e l’ho trovata molto migliorata dall’ultima volta: è una bella città. Siamo venuti ad aprire Crazy Pizza nel cuore della tradizione della pizza. Siamo venuti con la nostra proposta a Napoli e non credo che siamo in competizione con nessuno. Facciamo il nostro lavoro al meglio possibile”.

Briatore ammette: “Non sfido la pizza napoletana” e poi si schiera per Juve-Napoli

Subito dopo ha aggiunto: “Nell’imprenditoria è importante saper gestire bene le persone, avere dei manager bravi, persone che sono coinvolte nel business. La nostra pizza non ha lievito ed è standard ovunque la mangi: a Londra, a Napoli. Abbiamo standardizzato il momento della preparazione della pizza. È un prodotto diverso, non sfido la pizza napoletana. È un vantaggio per Crazy Pizza aver messo la bandiera di Napoli. Il nostro menù, però, è molto vario, non c’è solo la pizza: abbiamo un’offerta molto completa”.

Il noto imprenditore si è poi concentrato sulla sfida in programma sabato tra Juventus e Napoli, parlando prima di tutto degli azzurri: “Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Oltre alla mia squadra del cuore, sono contento anche quando vince il Napoli, perché la passione che hanno i napoletani è incredibile, vivono per il calcio. La gente ancora adesso ha Maradona nel cuore, come se fosse ancora lì: è molto bello”.

Infine un commento sulla partita di sabato: “Juventus-Napoli? A Torino spero che la Juve vinca, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì. A fine anno vediamo chi è meglio tra Conte e Thiago Motta“. Un dietrofront, insomma, da parte di Briatore, che ha usato toni molto più pacati dopo quelli emersi pochi giorni fa nei confronti della pizza napoletana. Nella giornata di ieri anche l’incontro con Gino Sorbillo, che ha regalato all’imprenditore piemontese un corno gigante porta fortuna.