Seguito dal Napoli, ora va anche lui in Arabia: trattativa in chiusura

Seguito dal Napoli prima dell’estate, ora va anche lui in Arabia Saudita: trattativa in fase di chiusura.

Concluso il calciomercato, si aprono ora nuovi scenari e nuovi trasferimenti per i tecnici. Tra i prossimi a lasciare l’Italia per vivere un’esperienza all’estero, nella ricchissima Arabia Saudita, c’è anche uno dei pretendenti alla panchina del Napoli.

Senza il sì di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis avrebbe provato altre piste per rialzare le sorti del suo Napoli. Una di queste era Gasperini, poi rimasto all’Atalanta dopo la vittoria dell’Europa League. Ma tra i mister che si sarebbero potuti sedere sulla panchina del Maradona c’era anche Stefano Pioli. Il tecnico non ha ottenuto la fiducia del Milan e dopo cinque anni si è separato dal club rossonero. Il club azzurro l’aveva inserito nella lista dei papabili nuovi mister, per via dei suoi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni, della crescita delle sue squadre e specialmente del buon andamento con il Milan, raccolto in un momento negativo e portato a vincere uno Scudetto.

Attualmente, Pioli cerca una panchina e secondo quanto riporta Sportitalia ci sono ampi margini che possa andare in Arabia Saudita e allenare Cristiano Ronaldo: ecco come stanno le cose.

Pioli lascia l’Italia e va in Arabia: l’indiscrezione di Sportitalia

Tra gli allenatori più “fastidiosi” al Napoli degli ultimi anni bisogna assolutamente inserire Stefano Pioli, capace di incartare anche la macchina perfetta costruita da Luciano Spalletti. Il suo Milan è stato un vero antagonista ed è riuscito ad avere la meglio nella stagione 2021-22, quando il Napoli era regolarmente in corsa per lo Scudetto.

Secondo quanto riportato dal giornalista inviato Tancredi Palmeri di Sportitalia, l’Al-Nassr ha chiuso i rapporti con il suo allenatore portoghese Luis Castro ed è pronto a concludere l’accordo con Stefano Pioli. Pochi mesi di astinenza dai campi e già gli manca l’odore del prato e il rumore dello stadio.

Il tecnico emiliano era stato già accostato quest’estate ad una panchina della Saudi League, ma quella dell’Al-Ittihad di Karim Benzema. Ora, invece, l’Al Nassr sarebbe fortemente intenzionato a metterlo sotto contratto. Se dovesse andare in porto l’affare, Pioli troverebbe in rosa Otavio, Sadio Mané, Brozovic, Laporte e Bento, oltre al campione portoghese CR7. Insomma, un parterre di campioni, che hanno lasciato l’Europa per cercare gloria e fortuna anche in Asia, dove da anni si tenta di dare una svolta attraverso trasferimenti milionari, pur di attirare l’attenzione dell’Occidente e non solo. Si tratta chiaramente di una rosa che vuole competere ai vertici del campionato arabo e della Champions League asiatica. Pioli sarà chiamato a fare risultati sin da subito, la pressione sarà molta sin dall’inizio.