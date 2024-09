Rinnovo Kvara, ancora distanza con il Napoli: la richiesta agli azzurri è incredibile

Tiene banco la trattativa per il rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia: l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione dopo le parole di Giovanni Manna.

Com’era ben preventivato all’inizio di questa stagione, Khvicha Kvaratskhelia è uno dei grandi protagonisti del nuovo Napoli firmato Antonio Conte. Con una veste tattica leggermente inedita, il georgiano sembra esaltarsi fin da subito sotto la guida del tecnico leccese, che intanto dovrà lavorare per migliorare ulteriormente l’intesa con Romelu Lukaku. C’è ancora qualcosa da perfezionare tra i due top player del Napoli, ma lo scambio reciproco di gol e assist nell’ultima sfida contro il Cagliari sono le prime avvisaglie di un duo che può far davvero tornare a sognare i tifosi partenopei.

Sullo sfondo, tornando al numero 77, resta ovviamente la situazione legata al rinnovo di contratto. Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, si è detto tranquillo, confermando il work in progress per arrivare quanto prima alla tanto attesa fumata bianca. Sembra chiaro che, allo stato attuale, sembra esserci una certa distanza tra domanda e offerta: il classico tira e molla tra le parti, su cui si sofferma l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui la forbice sembra essere ancora ben ampia.

News SSC Napoli, tutte le ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia

L’obiettivo del Napoli è di blindare ulteriormente Khvicha Kvaratskhelia, dopo il rifiuto reiterato a un suo addio nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Messe alle spalle le faraoniche sirene del Paris Saint Germain, le parti ora lavorano per cercare di adeguare il contratto attualmente in essere. L’accordo attuale – valido fino 2027 – prevede un ingaggio vicino ai due milioni di euro: cifra ben lontana dalla proposta estiva del club parigino e che, giocoforza, dovrà essere adeguata.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino a tal riguardo:

“(…) A quanto pare la distanza tra le parti è ancora importante, considerando che il suo procuratore si aspetta una cifra vicina agli otto milioni a stagione”.

Il quotidiano in questione, inoltre, cita anche il blitz di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna in Germania, nello scorso giugno durante Euro 2024. Secondo la medesima fonte, il club partenopeo ha messo sul piatto, in quella occasione, un prolungamento fino al 2029 da cinque milioni di euro a scalare. Evidentemente, serve un punto d’incontro tra la società e il procuratore Mamuka Jugeli, che dal canto suo sembra giocare quanto più possibile al rialzo.