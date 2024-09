Ricordi Gokhan Inler? Ora lavora in Serie A e mette pressione al Napoli

Ricordi l’ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler? Ora lavora in Serie A e mette pressione alla squadra allenata da Conte

Era l’acquisto sognato da mezza Napoli e tanto voluto da Aurelio De Laurentiis per l’estate 2011. La presentazione ce la ricordiamo tutti. Il club azzurro organizzò una conferenza stampa per annunciare il nuovo acquisto, e Gokhan Inler si presentò assieme al presidente davanti alle telecamere con una maschera da leone. Uno show in stile De Laurentiis. Peccato che poi il centrocampista svizzero si rivelò un mezzo flop. Le aspettative erano piuttosto elevate e al quarto anno, il secondo di Benitez, perse il posto da titolare.

Gli ultimi anni da calciatore li ha trascorsi in Turchia, girando un po’ tra i migliori club del Paese, salvo poi fermarsi al Besiktas nel 2023. Nell’ultima stagione non è mai sceso in campo e ha deciso di fermarsi definitivamente quest’estate, convinto anche da un altro progetto che lo vedeva coinvolto in Serie A, proprio in una sua grande ex.

Infatti, Gokhan Inler è tornato in Italia nelle vesti di responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, attualmente primo in classifica dopo la vittoria in rimonta contro il Parma. E in occasione della Milano Fashion Week è stato intercettato da Gianlucadimarzio.com e ha rilasciato alcune dichiarazioni, anche sul Napoli.

Inler alza l’asticella del Napoli: “Può vincere tutte le partite”

L’ex centrocampista azzurro ha commentato così le prime due posizioni in classifica di Udinese e Napoli: “Penso solo alla mia squadra – ammette il dirigente bianconero – Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e adesso concentriamoci sul prossimo match contro la Roma”.

Sugli azzurri allenati da mister Conte, Inler si sofferma: “È una squadra molto forte, capace di vincere tutte le partite. Veramente tosta. Udinese-Napoli? Per me sarà emozionante, ma sarà anche una sfida dura e difficile. Faremo il massimo per fare bene”. La gara d’andata tra Udinese e Napoli è prevista a dicembre, alla sedicesima giornata.