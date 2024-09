Manna: “Conte? Siamo molto entusiasti, è un piacere”, poi l’annuncio sul futuro di Kvara e Meret

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Sky”. Di seguito le parole del dirigente azzurro.

Manna: “Meret non è mai stato in discussione”. Kvara? Siamo tranquilli”

“Davvero un piacere lavorare con Conte, perché è un allenatore che ha vinto e fatto bene ovunque. Siamo molto entusiasti”. Su Lukaku: “Noi sappiamo il trascorso della trattativa. Ha fatto molto bene con mister Conte e si è integrato al massimo proprio perché è un bravissimo ragazzo ed un ottimo calciatore. Su Kvaratskhelia: “Ha ancora tre anni di contratto con il Napoli, lui sta molto bene qui. Alcune squadre si sono avvicinate al giocatore, ma non abbiamo mai parlato di cessione. Siamo in contatto con l’entourage per arrivare al rinnovo contrattuale, ma siamo molto tranquilli”. Su Meret: “Abbiamo parlato di rinnovo all’inizio della sessione di mercato e ci siamo dati appuntamento al termine della stessa. Per noi non è mai stato in discussione, siamo molto contenti di lui”. Sulla Juventus: “Ci aspettiamo di vedere una bella partita. Loro hanno speso molti soldi, quindi hanno fatto una campagna di mercato molto imponente. Noi stiamo costruendo un qualcosa, abbiamo appena iniziato. La Juventus è una forte candidata per lo Scudetto e non solo”.

Il direttore sportivo del Napoli si è “concesso” ad un’approfondita intervista per analizzare i diversi temi in casa azzurri. Infatti, il dirigente ha toccato diversi temi importanti che verranno discussi nel corso dei mesi. Per concludere, poi, c’è stata l’analisi sulla forza della Juventus che sarà la prossima avversaria del Napoli nel match in programma sabato alle ore 18.00 all’Allianz Stadium.