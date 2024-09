“La sua panchina è già in bilico”, l’annuncio è spaventoso: in programma c’è anche il Napoli!

Dopo solo quattro giornate, un tecnico di Serie A rischia già la panchina. I risultati del club sono stati molto deludenti nelle ultime settimane.

Sono ore caldissime per il calcio italiano e non solo. Infatti, dopo solo quattro giornate dall’inizio del campionato potrebbero già esserci delle novità incredibili. Sono tanti i club in difficoltà, ma uno su tutto sta faticando più del previsto. La società, infatti, starebbe valutando l’ipotesi di un cambio in panchina. Al momento, non c’è ancora alcuna decisione, ma se i risultati non dovessero arrivare non sono da escludere cambi repentini.

Naturalmente, non si sta parlando del Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha già contribuito in modo efficace a migliore la squadra azzurra. Al tempo stesso, però, gli azzurri potrebbero “condannare” in modo conclusivo il tecnico italiano. Infatti, nel calendario è in programma proprio una sfida importante con i partenopei.

Roma, De Rossi a rischio: c’è Pioli nel mirino

Il futuro di Daniele De Rossi alla Roma è già in bilico. I primissimi risultati della Roma non sono per nulla soddisfacenti, ancor più dopo il pareggio contro il Genoa. Infatti, i punti ottenuti in classifica non rispecchiano gli obiettivi della società, i quali sono ben chiari dopo i grandi investimenti. Come riportato da “Calciomercato.com” l’ex calciatore non ha avuto alcun ultimatum, ma al tempo stesso non sono da escludere decisioni importanti qualora i risultati non dovessero arrivare.

Intanto, a Trigoria è già viva l’ombra di Stefano Pioli. Quest’ultimo, è a caccia di un’offerta allettante dopo aver terminato la propria esperienza a Milano. Il futuro di Daniele De Rossi potrebbero però dipendere anche dal Napoli. Infatti, nel calendario della Roma è in programma il match contro gli azzurri nel mese di novembre. A quel punto della stagione, si tratterebbe di uno snodo fondamentale per il futuro del Campione del Mondo.