Napoli multato, presentato il ricorso contro la FIGC: cos’è successo

Il Napoli è stato multato ed il presidente De Laurentiis ha presentato ricordo contro la FIGC: ecco cos’è successo

A poche ore dalla sfida contro il Cagliari, valevole per la quarta giornata di campionato, giungono notizie relative ad una multa subita dal Napoli. Mentre gli azzurri preparano la trasferta in Sardegna, il patron De Laurentiis è impegnato su più fronti. Questa mattina vi abbiamo riportato la notizia di un presunto incontro, previsto per la prossima settimana, per il nuovo stadio Maradona, con l’obiettivo di accelerare i tempi e di trovare un accordo col Comune.

Non sarà semplice acquistare l’impianto, ma il presidente proverà a fare di tutto per presentare un progetto valido che convinca il Consiglio Comunale. Intanto, proprio a ridosso della partita contro il Cagliari, emergono novità importanti su un altro caso che gli azzurri si ritrovano ad affrontare e che risale alla scorsa, nefasta e maledetta stagione. Un’annata terribile, che porta con sé ancora strascichi di situazioni irrisolte.

Napoli multato, De Laurentiis fa ricorso: tutti i dettagli

Nelle scorse settimane, infatti, il Napoli è stato multato per 230mila euro nell’ambito dell’episodio del silenzio stampa nei confronti di DAZN. Gli azzurri, infatti, non mandarono nessun tesserato a parlare né nella sfida contro il Torino, né in quella con il Barcellona (che non venne però trasmessa dalla piattaforma streaming). Una decisione arrivata per la scelta di inserire la sfida tra Napoli e Atalanta alle 12.30 dopo la sosta per le nazionali.

A marzo il patron azzurro venne immortalato furioso prima della partita contro la Juventus, ma quelle decisioni prese hanno portato a delle conseguenze. Come detto, il Napoli è stato multato, ma, stando a quanto riferito questa mattina dai colleghi di Calcio e Finanza, il club ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro la FIGC e la Lega Serie A.

I partenopei sono stati condannati, sia dal Tribunale Federale che in Corte d’Appello, ma la battaglia legale proseguirà. Il Napoli porterà in tribunale sia la FIGC che la Lega Serie A, destinataria della cifra finale da pagare in caso di conferma definitiva della multa. Una vicenda che non dovrà comunque distrarre la squadra, impegnata su altri fronti ben più rilevanti.

La trasferta di Cagliari, infatti, sarà l’occasione per tornare a vincere 3 gare consecutive come non succede da oltre 1 anno e mezzo. Era il 2023 e tra gennaio e febbraio Luciano Spalletti ne collezionò 7 di fila. Da allora nessuno ci è più riuscito, tantomeno nello scorso campionato, dall’esito che tutti conosciamo.