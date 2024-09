Cagliari-Napoli, Conte è già da record: il dato ufficiale

Il Napoli stravince a Cagliari, vittoria per 3-0 e record infranto da Antonio Conte: non succedeva da più di un anno.

Aspettando l’Inter, impegnata stasera nel match contro il Monza, il Napoli di Antonio Conte si prende la vetta della classifica dopo la vittoria schiacciante contro il Cagliari di Davide Nicola. La squadra rossoblù ha dato filo da torcere agli azzurri che si sono affidati ad un super Meret per ovviare alle diverse e frequenti conclusioni dei padroni di casa verso la porta avversaria.

La vittoria per 4-0 da parte degli azzurri certifica le ambizioni del club allenato da Antonio Conte che teneva moltissimo a non sfigurare contro il Cagliari, al rientro dalla sosta per le Nazionali. A poco meno di una settimana dall’incontro dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta, i partenopei vincono e si piazzano a +1 rispetto alla Vecchia Signora. Il club bianconero, nella giornata di ieri, non è andato oltre allo 0-0 contro l’Empoli.

Vince e convince, ecco il record eguagliato da Antonio Conte

La dimostrazione d’orgoglio del Napoli dopo i tre schiaffoni ricevuti al Bentegodi contro l’Hellas Verona hanno permesso agli azzurri di prendere coscienza delle proprie fragilità e consapevolezza di quelle che sono le potenzialità di ogni calciatore che compone la rosa del Napoli. Le tre vittorie consecutive che non si vedevano dai tempi di Luciano Spalletti nel corso della stagione 2022/23, per intenderci quella dello scudetto, daranno morale agli azzurri in vista del big match della prossima settimana.

Durante il corso della passata stagione, infatti, il Napoli non ha mai trovato tre vittorie consecutive in Serie A. L’ultima striscia di vittorie risale al febbraio del 2023 quando gli azzurri chiusero il ciclo di 3 punti grazie alla vittoria esterna contro l’Empoli per 2-0 dopo aver vinto contro il Sassuolo per 2-0 e prima ancora contro la Cremonese per 3 a 0. In quel caso la striscia di vittorie fu interrotta dalla sconfitta al Maradona contro la Lazio di Sarri, squadra capace di concludere quel campionato soltanto alle spalle dei campioni partenopei.

Un risultato, perciò, doppiamente pesante poichè certifica la crescita anche sul piano psicologico da parte dei calciatori azzurri che sembrano aver ormai lasciato alle spalle la disastrosa stagione passata. Conte, così, è pronto a contare nuovamente sulla squadra oggi messa in campo e specialmente su Romelu Lukaku che, nonostante le avversità del match contro il Cagliari, si è messo in proprio fornendo due assist e siglando il gol 3-0.