Tutto pronto per il rinnovo, c’è l’accordo con il calciatore: firmerà a breve il suo contratto stellare!

In casa Napoli è pronto un vero e proprio rinnovo da capogiro. La società ha deciso di blindare uno dei suoi beniamini.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha riportato grosso entusiasmo. La volontà della società è chiara: intraprendere un percorso importante in vista dei prossimi anni. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario “trattenere” gli uomini più importanti. Oltre a ciò, la società ha poi deciso di investire una grossa somma di denaro sul mercato estivo, in modo tale da regalare al tecnico una squadra competitiva. Proprio l’allenatore ha deciso quali siano le pedine inamovibili della squadra, e tra questa c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è stato costretto a fare i conti con l’estate tormentata dalle voci di mercato. Infatti, durante l’Europeo giocato in Germania, si è parlato a lungo di un possibile addio. Le “colpe” sono attribuibili in parte al suo procuratore, il quale rilasciò dichiarazioni che non piacquero al club. Da quel momento e dal conseguente arrivo di Antonio Conte, l’allarme è pressoché rientrato, assicurando così al tecnico la permanenza dell’esterno. Nelle ultime ore, oltre a ciò, sarebbe stato raggiunto anche un notevole accordo legato ad un possibile prolungamento contrattuale.

Kvara, tutto fatto per il rinnovo con il Napoli: le ultime

Le strade di Khvicha Kvaratskhelia e del Napoli potrebbero continuano ad essere legate. Il calciatore, con l’arrivo di Antonio Conte è diventato ancor più partecipe del nuovo corso azzurro. Infatti, le qualità del georgiano hanno stupito il tecnico salentino che punterà tutto su di lui. Come riportato da “La Repubblica” oltre alla questione campo, va risolta anche la situazione legata al rinnovo contrattuale. Le parti discutono da tempo un prolungamento importante, con l’entourage che chiede 8 milioni di euro a stagione, mentre la dirigenza è ferma a 6. Questa fase di “stallo” non dovrebbe intaccare la trattativa, in quanto con il possibile inserimento di una clausola rescissoria la situazione dovrebbe sbloccarsi nel minor tempo possibile.

Quello del Napoli è già uno sforzo economico molto importante. Infatti, la dirigenza azzurra assicurerà al georgiano uno stipendio da vero top player. Quest’ultimo, ha raggiunto tale traguardo dopo aver dimostrato tutte le sue qualità nell’annata che ha poi portato alla vittoria del tricolore. Non a caso, la dirigenza non intende assolutamente privarsi di un talento cristallino come quello di Khvicha Kvaratskhelia.