“Lukaku è di un’altra categoria”, poi l’annuncio sulla sfida con la Juventus: le parole dell’esperto esaltano i tifosi!

Il Napoli si appresta ad entrare nel vivo del campionato. Di seguito le parole di un noto esperto che ha analizzato la situazione azzurra.

La sosta per le Nazionali è ormai terminata ed oggi torna la Serie A. Il Napoli è atteso dall’ostica trasferta a Cagliari, ma in realtà l’attenzione è già focalizzata sulla prossima settimana. Infatti, è in programma il primo big match per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Quest’ultimi, viaggeranno alla volta di Torino dove ad attenderli ci sarà la Juventus di Thiago Motta.

La sfida sarà senza dubbio sensazionale, e potrebbe indirizzare già la corsa verso lo scudetto. Gli allenatori lo sanno, motivo per il quale non è consentito commettere errori. Intanto, un noto esperto ha provato ad analizzare la situazione in casa Napoli, sottolineando anche tutta la forza a disposizione del gruppo. Infatti, Claudio Marchisio ha parlato delle qualità di Romelu Lukaku e del big match in programma.

Marchisio: “Battere il Napoli non sarà facile per la Juventus di Motta”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” analizzando le qualità del Napoli e non solo. L’esperto si è lasciato andare anche in vista del big match tra la Juventus e gli azzurri di Antonio Conte. Di seguito le sue parole.