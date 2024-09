Kvaratskhelia battuto, ma c’è un altro MVP del Napoli che ruba la scena

Khvicha Kvaratskhelia non è riuscito a conquistare il primo premio MVP del mese, ma c’è un altro calciatore del Napoli che ruba la scena in Serie B

Al termine delle prime tre giornate di Serie A, i tifosi hanno potuto votare il loro MVP del mese di agosto e tra i candidati figurava anche Khvicha Kvaratskhelia. A ricevere il premio, però, sarà Marcus Thuram, che ha battuto tra gli altri anche Vlahovic.

Il Napoli può consolarsi però con un altro MVP di sua proprietà. Infatti, in Serie B ha stupito per rendimento e gol segnati il talento classe 2003 Antonio Vergara, prestato nuovamente alla Reggiana per un altro anno. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile azzurro e dopo svariati anni in Campania ha iniziato un percorso nuovo, sempre in prestito, prima alla ProVercelli e poi in Emilia Romagna. Al suo secondo anno alla Reggiana è diventato un elemento titolare. Il trequartista, adattato ad ala destra, ha siglato due gol nelle prime due giornate, realizzando poi la marcatura decisiva contro la Sampdoria.

Al terzo turno, invece, Vergara ha messo a referto un assist importante a contribuire alla vittoria contro il Brescia. Secondo i dati Opta, il giocatore di proprietà del Napoli risulta essere nella top 3 dei centrocampisti della Serie BKT con più conclusioni totali nel mese di agosto (10). Antonio ritirerà il riconoscimento come MVP del mese di agosto della Serie B prima di scendere in campo per Reggiana-SudTirol, in programma domenica alle ore 15:00.