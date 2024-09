Dalla Fiorentina al Napoli, richiesta di Conte: notizia a sorpresa di calciomercato

Un giocatore della Fiorentina nel mirino del Napoli, inaspettato retroscena di calciomercato su un obiettivo richiesto ad Antonio Conte.

Il Napoli è tornato a lavorare già da qualche giorno al Training Center di Castel Volturno con Antonio Conte, dopo la sosta per le Nazionali, che ha nuovamente a disposizione tutti i calciatori della rosa. Ad essersi uniti al gruppo ci sono anche gli ultimi due acquisti, Scott McTominay e Billy Gilmour. I due scozzesi hanno rinforzato la squadra partenopea, anche se il mister avrebbe voluto puntare su qualche altro rinforzo.

Purtroppo la mancata cessione di Osimhen non ha permesso al d.s. Manna di completare tutte le richieste dell’allenatore. Nel mirino c’era un altro esterno destro, ma anche a quanto pare anche un altro difensore. Almeno è questo che si evince dalla notizia venuta fuori nelle ultime ore.

Calciomercato Napoli, tra le richieste di Conte per la difesa c’era Luca Ranieri della Fiorentina

Già, perché il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha rivelato in conferenza stampa che uno dei calciatori viola fosse particolarmente richiesto sul mercato. Ecco quanto evidenziato:

“Ci dimentichiamo sempre di Ranieri, che è forte e ci è stato chiesto da un club di livello mondiale ma abbiamo voluto tenere”.

Ebbene, la particolarità sta nel fatto che il difensore pare fosse finito proprio nel mirino del Napoli. Stando a quanto riferito dal giornalista di Labaro Viola, Flavio Ognissan, il centrale era un obiettivo di calciomercato dei partenopei per rinforzare la difesa. La Fiorentina si è però opposta alla cessione, ritenendo Luca Ranieri incedibile. Il calciatore, a sorpresa, rientrava tra le precise richieste del tecnico dei partenopei, Antonio Conte.

Come detto, le trattative del mercato in uscita non concluse dal Napoli hanno rallentato anche gli eventuali acquisti. Mario Rui non è più andato via ed è rimasto fuori squadra, ma probabilmente anche Juan Jesus sarà alla sua ultima annata in azzurro, visto il contratto in scadenza al termine della stagione. Non si esclude, a questo punto, che i partenopei possano tornare alla carica per Luca Ranieri nelle prossime sessioni di calciomercato. Conte ha da sempre preferito avere un’ossatura di calciatori italiani, valorizzandoli e portandoli spesso a vestire la maglia della Nazionale.

Ranieri, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. Classe ’99, il calciatore compirà 26 anni il prossimo aprile ed è nella piena maturità calcistica, dunque potrebbe ambire a una squadra con ambizioni più elevate dei viola. Il calciatore ha una valutazione che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro; tra l’altro il suo agente è Mario Giuffredi, da sempre vicino alla società azzurra. Eventualmente se ne riparlerà nelle prossime sessioni di mercato.