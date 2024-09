Ultima stagione al Napoli, niente rinnovo: andrà via a parametro zero

Il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione, il calciatore andrà via a parametro zero.

Dopo la sosta dovuta agli impegni per le nazionali, in casa Napoli si lavora pensando al prosieguo del campionato. Ovviamente il periodo di stop è servito anche al club per fare valutazioni per il futuro. Non tutti i calciatori attualmente in squadra saranno confermati, mentre per altri si lavorerà per trattenerli.

Mercato Napoli, ultimo anno di Juan Jesus al Napoli? Possibile l’addio a parametro zero al termine della stagione

Chi potrebbe lasciare gli azzurri al termine della stagione è Juan Jesus. Il brasiliano – riporta TMW – ha il contratto in scadenza a giugno 2025, ma difficilmente si lavorerà al prolungamento.

Va detto che nel contratto del giocatore è prevista già una clausola di rinnovo, un’opzione per prolungare l’accordo di un ulteriore anno. Chiaro l’annata in corso sarà decisiva per capire se attivare o meno tale clausola. Il fatto, però, che il calciatore fosse stato messo sul mercato fa pensare come il Napoli non lo ritenga più centrale nel proprio progetto tecnico.

Juan Jesus potrebbe così lasciare i partenopei dopo quattro stagioni, con il Napoli che lo lascerebbe partire a parametro zero alla ricerca della prossima avventura calcistica. Ma intanto il calciatore, come sempre, darà il massimo per i colori azzurri, anche in questa stagione.