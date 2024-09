Conte rivoluziona la difesa: chi rischia ora di restare in panchina

Antonio Conte sembra intenzionato a voler rivoluzionare la difesa: ecco chi rischia di restare in panchina con questi cambiamenti

Il Napoli di Antonio Conte sta ancora prendendo forma e gli allenamenti di questi giorni sono serviti al tecnico leccese proprio per studiare diverse soluzioni tattiche. E’ vero, non avendo avuto tutta la squadra a disposizione per la sosta nazionali, il lavoro è stato comunque ridotto, ma prima di Cagliari si lavorerà duramente a Castel Volturno. Bisognerà preparare la squadra nel migliore dei modi per la trasferta sarda e per il resto del campionato.

Conte, infatti, vuole plasmare la rosa sotto i suoi dogmi e sistemi di gioco. Per farlo avrà bisogno di tutti i calciatori a disposizione, cosa che ancora non è riuscito ad ottenere tra il periodo del calciomercato e quello, appunto, delle nazionali. Secondo quanto riferito dal Mattino, però, il tecnico leccese avrebbe già delle idee chiare per una mini rivoluzione. Tutto dovrebbe partire dalla difesa, fase che dovrà essere curata nei minimi dettagli dopo il disastro dello scorso anno.

Conte prepara una mini rivoluzione in difesa: chi rischia il posto

In queste ore vi abbiamo riportato di un’ipotesi di ritorno alla difesa a 4 da parte di Antonio Conte, che per il momento sembra però voler rimanere legato a quella a tre. Questo non cambierà, comunque, la sua intenzione di applicare qualche cambiamento per sfruttare meglio tutte le risorse e le capacità tecniche dei giocatori a disposizione.

Nello specifico, il tecnico partenopeo vuole rendere Olivera il braccetto di sinistra della sua difesa. Niente più compiti da terzino, né quelli da esterno, dovrà essere lui il terzo di difesa. A quel punto, si potrà spostare Buongiorno come centrale, mentre Rrahmani si sposterà a sinistra. A quel punto, Di Lorenzo potrà tornare ad agire liberamente sulla destra, in questo caso come esterno e non più come terzino.

La mini rivoluzione non partirà, con ogni probabilità, dalla trasferta di Cagliari, ma dalle gare successive, quando i giocatori avranno meglio assimilato i dettami di Conte in allenamento. Per il momento sarà confermata la struttura con la quale sono state battute Bologna e Parma.