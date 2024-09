Ultim’ora Napoli, cessione last minute per Mario Rui: notizia a sorpresa

Mario Rui potrebbe lasciare a sorpresa il Napoli nelle prossime ore, possibile affare last minute per il terzino portoghese.

Il calciomercato è terminato da qualche settimana, non tutti i club sono riusciti a completare tutte le operazioni previste tra entrate e uscite. Anche il Napoli, soprattutto per quel che riguarda le cessioni, ha avuto qualche problema. Osimhen e Mario Rui, infatti, erano rimasti invenduti e per giunta fuori dalla lista Serie A.

Entrambi non facevano parte del progetto tecnico del club, ma se per Osimhen alla fine si è trovata una soluzione tampone con il prestito al Galatasaray, per il portoghese la situazione è più complessa. Mario Rui ha infatti rifiutato tutte le offerte pervenute per lui, mettendo anche in crisi il rapporto con il suo storico procuratore, Mario Giuffredi.

Calciomercato Napoli, il Galatasaray potrebbe acquistare Mario Rui

Eppure, nelle ultime ore, potrebbe arrivare una soluzione inaspettata. Come riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, a sorpresa ancora il Galatasaray potrebbe arrivare in soccorso dei partenopei. La formazione turca è infatti alla ricerca di un terzino, l’indiziato all’acquisto sarebbe Zalewski della Roma. L’affare con il laterale polacco è però in stand-by e rischia di saltare. Ecco che allora l’alternativa potrebbe essere rappresentata proprio da Mario Rui.

Il terzino, come detto, è fuori dai piani tecnici del Napoli ed è rimasto fuori squadra. Il suo contratto scade nel 2026, ma al momento è complicato pensare a un suo futuro reintegro in squadra. La cessione sembra essere l’unica soluzione possibile e il Galatasaray potrebbe rappresentare un’occasione anche per il giocatore stesso di non restare fermo per l’intera stagione. Il Napoli, a sua volta, risparmierebbe lo stipendio del calciatore e attenuare così le ingenti spese dell’ultimo calciomercato.