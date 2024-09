Novità Conte, l’ex vice-allenatore è convinto: “Lo farà sicuramente anche al Napoli”

Antonio Conte sta plasmando il Napoli del presente e del futuro, ma l’ex vice allenatore è convinto di cosa accadrà entro le prossime settimane.

Terminati gli impegni delle Nazionali, per i club di calcio è tempo di tornare a concentrarsi sugli impegni in campionato e delle relative coppe da disputare. Anche il Napoli ha ripreso a lavorare a pieno ritmo sotto gli attenti ordini di Antonio Conte al Training Center di Castel Volturno. Lo score delle prime tre giornate in Serie A è stato di una sconfitta e due vittorie, con gli azzurri che adesso sono attesi dal Cagliari.

La sfida con i sardi farà da apripista a un ciclo di gare importanti, che probabilmente diranno in maniera precisa a quale obiettivo può ambire la formazione partenopea. Mister Conte potrà comunque lavorare anche con i nuovi acquisti messi a disposizione della società: Scott McTominay e Billy Gilmour.

Intervista ad Angelo Alessio, ex vice allenatore di Conte sul possibile cambio modulo del Napoli

I due scozzesi sono finalmente a disposizione dell’allenatore, che a questo punto può valutare anche modifiche all’assetto tattico della squadra. A esserne convinto è chi conosce bene Antonio Conte, come il suo ex collaboratore e vice-allenatore, Angelo Alessio. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato:

“Dopo gli ultimi colpi di mercato del Napoli mi aspetto un cambio di modulo, credo che Antonio stia pensando al 3-5-2, anche se i principi rimangono gli stessi del 3-4-2-1, credo che con McTominay possa passare tranquillamente a questa soluzione inserendo un centrocampista in più. Rimanendo fermo sui principi del vecchio modulo si andrebbe ad intervenire poco. Prendendo Gilmour e McTominay credo che uno dei due sarà comunque inserito nei titolari. Antonio andrà avanti con la difesa a tre, a mio avviso non credo che cambierà in un futuro prossimo mettendosi a 4. Poi durante la partita vedremo tanti cambiamenti. Dopo due mesi di lavoro insieme le conoscenze i calciatori le avranno ampiamente acquisite. In futuro qualcosa cambierà”.

Alessio è convinto che con l’arrivo di McTominay, Conte modificherà l’assetto tattico del Napoli passando al 3-5-2. Questo, però, vorrebbe dire togliere spazio ai tanti attaccanti esterni presenti in rosa, a partire da David Neres, acquistato dal Benfica per circa 28 milioni di euro. Da capire se l’allenatore Antonio Conte tornerà sulle certezze del passato oppure proseguirà sulla strada tracciata sin dal primo giorno di ritiro.