Miglior calciomercato in Serie A, Totti convinto: qual è stato il più importante

Francesco Totti, intervistato a Sky Sport, ha parlato del mercato condotto dai top club della Serie A indicando la campagna acquisti migliore.

Dopo la sosta per le nazionali è tempo di ripartire con il campionato. Tutti i top club sono all’inseguimento dell’Inter, vincitrice dell’ultimo scudetto e grande favorita per bissare il successo. Tante società hanno comunque lavorato in sede di calciomercato per migliorare le rispettive rose.

Miglior calciomercato della Serie A, Totti convinto sia della Juventus

A parlarne e ad esprimere il suo giudizio è stato anche l’ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006, Francesco Totti. Ecco quanto detto a Sky Sport:

“Si sono rinforzate diverse squadre, soprattutto le più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante“.

Dunque per Totti è stata la Juventus la regina del calciomercato. Il direttore Cristiano Giuntoli ha acquistato calciatori importanti come Thuram, Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Anche il Napoli, però, ha lavorato tanto in tal senso, con svariate operazioni tra acquisti e cessioni e di certo, con Antonio Conte in panchina, i partenopei proveranno a riscattare la stagione passata. Gli azzurri hanno chiuso al decimo posto l’ultimo campionato e dopo il risultato ottenuto l’anno passato non possono più permettersi di sbagliare.