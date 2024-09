“L’Hakimi del Napoli”, l’agente promuove l’affare: possibile acquisto a gennaio!

L’agente FIFA consiglia l’acquisto al Napoli, paragonando il calciatore a quello che fu Hakimi per Conte ai tempi dell’Inter.

La sosta per le nazionali è l’occasione giusta per i club di calcio per mettere a punto le strategie per il presente e anche per il futuro. Anche il Napoli avrà sicuramente sfruttare il periodo di stop del campionato per pianificare le prossime mosse, anche inerenti al calciomercato.

Già, perché nonostante la sessione di trasferimenti si sia conclusa da poco, uno dei ruoli che i partenopei proveranno a coprire già a gennaio è quello dell’esterno destro di centrocampo. Causa la cessione in ritardo di Victor Osimhen, il d.s. Giovanni Manna e gli uomini mercato della società non hanno avuto modo di completare la squadra da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Mercato Napoli, Ebimbe potrebbe essere come Hakimi per Conte: nuovo affondo a gennaio?

Uno degli obiettivi prefissati è Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. L’esterno piace molto al Napoli e non è escluso che la società possa tornare alla carica già a partire del mese di gennaio. A consigliare il giocatore al Napoli è anche un agente FIFA, Bruno Satin, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo anche un paragone pesante. Ecco quanto evidenziato:

“Ebimbe? Conte l’avrà conosciuto da quando giocava nel PSG, poi andò due volte in prestito. Poi è arrivato all’Eintracht dove sta facendo bene, ma non stra bene. Conte ha un impatto importante sui giocatori, lui è una mezz’ala dinamica e potente. Può anche giocare sull’esterno. È in grado di fare il lavoro che faceva Hakimi con Conte all’Inter. Forse non è tra i più sofisticati a livello tecnico, fa fatica negli spazi stretti”.

Bruno Satin è dunque convinto delle potenzialità di Ebimbe e il paragone con Hakimi fa capire quanto possa consigliarne l’acquisto. L’agente ha poi espresso il proprio parere a proposito della trattativa che ha portato Victor Osimhen al Galatasaray:

“Osimhen al Galatasaray? Operazione strana perché Osimhen è un giocatore molto forte, io non avrei sostituito Osimhen con Lukaku. Il nigeriano fa la differenza, fa più goal, è più pericoloso e sa fare reparto da solo. Conte conosce perfettamente Lukaku e sa come valorizzarlo, ma l’operazione Osimhen-Galatasaray è disastrosa sia per il calciatore che per il Napoli. Pioli in Arabia? È saltato perché Benzema voleva un francese in panchina ed ha fatto in modo che arrivasse Laurent Blanc”.

Insomma, per gennaio il Napoli potrebbe già aver individuato il suo obiettivo: sarà un esterno destro di centrocampo ed Ebimbe è sicuramente in cima alla lista.