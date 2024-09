Raspadori brilla in Nazionale, non segna ma fa tanto gioco: i voti dei quotidiani

Giacomo Raspadori è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Italia contro Raspadori, l’attaccante ha raccolto consensi da parte di tutta la stampa nazionale.

Bella vittoria della Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti, che batte 1-2 Israele nella seconda partita del gruppo di Nations League. Gli azzurri fanno così il bis dopo il successo di Parigi ai danni della Francia per 1-3 e ora guardano al futuro con ritrovato ottimismo.

Israele Italia, i voti e le pagelle a Giacomo Raspadori

Tra i protagonisti in campo c’è stato anche l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, che non ha realizzato reti, ma ha messo lo zampino in entrambi i gol della Nazionale. Di seguito i voti assegnati nelle pagelle dei maggiori quotidiani nazionali:

Gazzetta dello Sport 6,5 – “Più che la seconda punta fa il tuttocampista. Arretra per trovare spazi ed è nel vivo. Peccato che gli manchi la zampata, ma partecipa ai gol e fa quello che Spalletti chiede”.

Il Corriere dello Sport 6,5 – “Inizio con qualche balbettio, poi però prende campo, fiducia: il colpo di tacco alla Tonali (rivedere Francia-Italia, nel caso) diventa la ceralacca sul gol del vantaggio. Fa in tempo a cercare la rete, il cambio dovuto a stanchezza e non altro”.

Tuttosport 6.5 – “Galleggia con intelligenza tra Kean e la linea dei centrocampisti, abile a proporsi come a indovinare l’imbucata. Soprattutto veloce di pensiero, quando apre a Dimarco per l’assist del vantaggio azzurro. Ci prova poi dalla distanza, con un destro poco dentro area controllato da Gerafi. E il portiere israeliano si ripete nella ripresa, su una conclusione potente e poco angolata del napoletano, senza poter nulla sulla deviazione successiva di Kean”.

Valutazione da 6,5 confermata anche dai quotidiani Il Mattino e Repubblica, mezzo voto in meno per il Corriere della Sera che assegna un 6 all’attaccante della Nazionale e del Napoli.