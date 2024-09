Gilmour e McTominay già pronti per il Napoli: cos’è successo con Conte e Manna

Gilmour e McTominay rappresentano le novità del Napoli di Antonio Conte, retroscena sull’arrivo dei due scozzesi in azzurro.

Il Napoli lavora in vista della prossima giornata di campionato contro il Cagliari. Durante la pausa dovuta alle Nazionali, Antonio Conte ha avuto tempo e modo di poter riflettere sulle varianti tattiche da poter adottare nel corso della stagione. Chiaro che tutto sarà legato soprattutto all’impatto che avranno in azzurro i due nuovi centrocampisti a disposizione del mister: Billy Gilmour e Scott McTominay.

I due centrocampisti scozzesi hanno accolto con grande entusiasmo la chiamata del Napoli. A raccontarlo è anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel quale viene svelato anche qualche retroscena riguardante l’arrivo dei due calciatori nelle ultime fasi delle rispettive trattative. Ecco quanto evidenziato:

“Una cosa ha accomunato i due centrocampisti: la voglia di giocare per il Napoli, con Antonio Conte. E non è mica retorica, una di quelle storie che si raccontano per alzare il livello di gradimento, ma la pura verità. McT, per dirne un’altra, ha parlato chiaro con il ds Manna spiegandogli che non avrebbe accettato altre destinazioni: parola d’onore, fatto. Gilmour, ultimo acquisto della lista sbarcato a Napoli poche ore prima della partita con il Parma, è stato al centro di un tale tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare con i piani alti azzurri. Dicono, raccontano, con De Laurentiis in persona: un modo per confermargli la sua tremenda voglia d’azzurro.

Un istinto irrefrenabile confermato anche dal viaggio di ritorno da Lisbona: non hanno atteso un secondo e sono partiti immediatamente per Napoli dopo Portogallo-Scozia. Domenica notte, con un volo privato. Tant’è che ieri sono stati entrambi beccati in giro per la città e oggi saranno puntualissimi alla ripresa della preparazione in vista del Cagliari. Porteranno adrenalina, muscoli, corsa, intensità, professionalità. E passione”.