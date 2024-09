Gaetano sicuro: “Con il Napoli gara bellissima e speciale”, cos’ha detto su Conte

Il nuovo calciatore del Cagliari, Gianluca Gaetano, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club sardo parlando della prossima gara contro il Napoli.

Il Napoli si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Sarà del match anche il grande ex di questa sfida, ovvero Gianluca Gaetano. Il trequartista classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile partenopeo ma, visto il poco spazio avuto in questi ultimi anni in prima squadra, ha chiesto e ottenuto la cessione a titolo definitivo. Ad accoglierlo è stato il Cagliari, società nella quale Gaetano aveva giocato in prestito negli ultimi sei mesi della stagione, contribuendo a suon di gol, assist e prestazioni alla salvezza del club sardo.

Intervista a Gianluca Gaetano, le parole su Conte e su Cagliari Napoli

Gaetano ha così rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Cagliari nel quale ha parlato della sua soddisfazione per il trasferimento e non solo. Ecco quanto evidenziato:

“Firmare per il Cagliari è stato bellissimo, emozionante. Sono stati due mesi molto difficili: l’attesa è stata lunga, anche mentalmente non è stato facile. Però alla fine ce l’abbiamo fatta ed è quello ciò che conta. Tutto l’ambiente Cagliari mi è stato fortemente vicino: l’affetto dei tifosi, quello dei compagni in questi mesi è stato molto importante per me. Non ho mai pensato che la trattativa potesse non andare a buon fine: ringrazio la Società, il presidente Giulini, il direttore Bonato. Ringrazio tutti i tifosi del Cagliari per l’affetto che mi hanno dato, vi aspetto domenica allo stadio. Le ambizioni? La prima è raggiungere la salvezza con il Cagliari il prima possibile; la seconda è quella di riuscire a fare altri gol rispetto a quelli segnati la scorsa stagione. La Nazionale? Ogni tanto ci penso, ma non è un’ossessione. Cerco di lavorare di settimana in settimana, partita dopo partita, e fare bene. Se un giorno dovesse arrivare la chiamata del CT sarà un piacere”.

Non poteva poi mancare un passaggio sulle emozioni nello sfidare il Napoli, con un retroscena anche su Antonio Conte:

“Quella contro il Napoli sarà una partita bellissima: difficile, fisica, dura e con tanti duelli. Di certo per me sarà speciale: giocherò contro la squadra della mia città, del mio cuore, sarà bello. Sarà una gara molto combattuta: il Napoli ha cambiato modo di giocare con mister Conte, fanno un calcio più aggressivo, ma lo stesso proponiamo noi”.

Ricordiamo che Gianluca Gaetano è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Cagliari per circa 6 milioni di euro.