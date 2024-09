Calciomercato, è stato ceduto dal Napoli: ora lo vuole Ancelotti al Real Madrid!

L’ex calciatore del Napoli è una esplicita richiesta di Carlo Ancelotti, lo vuole come prossimo acquisto del Real Madrid.

La sosta per le nazionali è sempre l’occasione per i vari club di mettere a punto obiettivi e strategie per il futuro. In particolare le grandi società sono sempre attente e individuare e osservare da vicino calciatori in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Anche il Real Madrid, in tal senso, è tra le formazioni che ha sfruttato questa sosta per puntare un obiettivo futuro.

La particolarità è che il calciatore in questione è un ormai ex del Napoli. I Blancos hanno deciso di rinforzare il centrocampo dopo l’addio al calcio di Toni Kroos. Anche gli infortuni a Camavinga e Bellingham, oltre all’età ormai avanzata di Modric (ha appena compiuto 39 anni, ndr), fanno pensare che sia arrivato il momento di fare un nuovo investimento per il futuro.

Ex Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Ancelotti al Real Madrid

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo SPORT, il Real Madrid avrebbe così messo nel mirino Fabian Ruiz, vecchio pallino dei madrileni. A volerlo – si legge – pare sia proprio Carlo Ancelotti, l’allenatore che l’aveva voluto al Napoli nel 2018 e con cui è cresciuto a livelli esponenziali. De Laurentiis lo acquistò pagando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro al Betis e dopo 4 anni l’ha rivenduto per circa 25 milioni al PSG, a un anno dalla scadenza del contratto (e quindi dovendo deprezzare il suo valore reale, ndr).

Le merengues hanno infatti bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche, che eccelli nel palleggio e nel possesso del pallone. Fabian Ruiz potrebbe far così ritorno in Spagna, ma va prima capita la fattibilità dell’operazione. I rapporti tra Real Madrid e PSG non sono idilliaci, soprattutto dopo il trasferimento di Kylian Mbappé a parametro zero alla corte di Florentino Perez. La trattativa per questo non si preannuncia affatto semplice. Il contratto del calciatore spagnolo scade il 30 giugno 2027 e la sua valutazione sfiora i 40 milioni di euro.

Possibile che l’affare possa concretizzarsi la prossima estate, ovvero quando presumibilmente anche Modric potrebbe dire addio al Real Madrid, lasciando spazio all’acquisto di Fabian Ruiz che, ricordiamo, il prossimo aprile compirà 29 anni. Dopo aver girato tanto tra Italia e Francia, per l’ex Betis potrebbe essere arrivato il momento da ritornare in Spagna. Un calciatore di classe e talento, che in particolare i tifosi del Napoli ricordano bene per le tante prodezze con il suo fatato mancino da fuori area.