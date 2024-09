Lukaku e Lautaro Martinez, il paragone lascia senza parole i tifosi del Napoli

Romelu Lukaku ha già lasciato il segno con la maglia del Napoli, a sorpresa arriva un paragone inaspettato con Lautaro Martinez.

Il Napoli ritornerà a lavorare nella giornata di martedì al Training Center di Castel Volturno per preparare la gara di Serie A contro il Cagliari. La sosta per le nazionali è servita in particolare ai calciatori azzurri rimasti in città per recuperare una forma fisica migliore. Tra questi c’è anche Romelu Lukaku, che ha preferito non essere convocato dal Belgio per restare agli ordini di Antonio Conte ed essere pronto per la ripresa del campionato.

Lukaku miglior attaccante della Serie A e superiore a Lautaro Martinez, il parere a sorpresa di Ivan Zazzaroni

Il nuovo numero 11 azzurro già è stato decisivo andando in gol all’esordio contro il Parma, mostrando tutta la sua qualità. Che Lukaku sia un centravanti importante e risaputo, ma che sia reputato addirittura il miglior attaccante della Serie A è tutt’altro che scontato.

Già, perché è questo il parere di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“L’Inter è avanti anni luce rispetto alle altre squadre di serie A, mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto perché sono sempre stato vicino a questa città, anche se i favoriti assoluti sono i nerazzurri. Lukaku è il mio idolo assoluto, la campagna acquisti mi è piaciuta tantissimo, spero che rispetto a Roma possa fare molto meglio. Lukaku è il migliore attaccante della serie A e lo dico anche spulciando i suoi numeri che sono di gran lunga i migliori della serie A, per me in partenza è superiore a Lautaro“.

Parole importanti verso il nuovo attaccante del Napoli. Già contro il Cagliari, inoltre, potrebbe già partire da titolare.