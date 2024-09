Caso Anguissa, l’avvocato Grassani risponde all’ex agente: “Richieste illegittime e infondate”

Sono ore calde in casa Napoli. Infatti, l’avvocato Grassani ha parlato nuovamente del caso legato al rinnovo di Frank Zambo Anguissa.

In casa Napoli continuano ad esserci situazioni molto delicate. Una di quelle ancora in “atto” riguarda da molto vicino Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo, ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli nei mesi passati, ma da quel momento sono emerse alcune richieste importanti da parte dell’ex agente. Si tratta di Alessandro Pettine, colui che curato gli interessi del centrocampista, ma che al tempo stesso non era più nella medesima posizione ai tempi del prolungamento.

Da quel momento, l’ex agente del calciatore avanza richieste alla società azzurra. Naturalmente, si tratta di una questione economica che però il Napoli non “accetta”. Nella giornata odierna, a chiarire la situazione ci ha pensato l’avvocato del club azzurro Mattia Grassani. Quest’ultimo, ha ripercorso il tutto dando così una spiegazione definitiva.

Avv.Grassani: “Il signor Pettine non ha contribuito al rinnovo”

L’avvocato Mattia Grassani, il quale cura gli interessi del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio CRC” analizzando la situazione legata al rinnovo di Anguissa. Di seguito le sue parole.

“Da diversi mesi pendono delle richieste da parte dell’ex agente di Anguissa. Si tratta di Alessandro Pettine, il quale accompagnò il giocatore alla firma del suo primo contratto con il Napoli. Al momento del rinnovo, il camerunese si avvalse di un altro agente, quindi Alessandro Pettine non contribuì in alcun modo al prolungamento contrattuale o alla buonuscita dell’operazione. Dopo mesi, ci è arrivata una richiesta di pagamento da parte di questo signore, la quale però a nostro modo di vedere è illegittima e infondata. Il Napoli ha regolarmente retribuito il nuovo agente al momento del rinnovo. Il signor Pettine non si è mai presentato e non ha svolto alcun mandato”.