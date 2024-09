Buongiorno: “Mi sono trovato molto bene in questa difesa”, cosa ha detto su Spalletti

Le parole del difensore del Napoli e della Nazionale Italiana, Alessandro Buongiorno, dopo la vittoria con Israele: cosa ha detto sulla difesa dell’Italia.

Vittoria preziosa per l’Italia che continua il percorso di ripresa dopo il tremendo Europeo. La Nazionale ha battuto 1-2 Israele nella seconda gara del girone di Nations League: le reti portano le firme di Davide Frattesi e Moise Kean, che in tap-in mette in rete dopo un tiro in porta di Giacomo Raspadori, respinto dal portiere avversario.

Intervista as Alessandro Buongiorno al termine di Israele Italia di Nations League

Tra i protagonisti in campo anche il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, partito da titolare e in campo per l’intero match. Il centrale, autore di una prova attenta e ordinata, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Siamo contentissimi, non era facile. Sapevamo di giocare contro una squadra tosta e che poteva metterci in difficoltà, ma ne siamo usciti vittoriosi e questo conta. In questa difesa mi sono trovato molto bene, con il mister cerchiamo di migliorare in allenamento tutti i meccanismi, sia difensivi che offensivi. L’importante è giocare e allenarsi insieme, questa sera mi sono trovato molto bene”.

Insomma, Alessandro Buongiorno ha voluto sottolineare come il lavoro svolto in allenamento con il CT Luciano Spalletti abbia avuto i frutti sperati, ma anche di quanto si sia trovato a proprio agio nel sistema di gioco (lo stesso utilizzato anche da Antonio Conte al Napoli, ndr) e con i nuovi compagni.