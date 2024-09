Spalletti incantato da un calciatore del Napoli: partirà titolare con l’Italia

Luciano Spalletti è rimasto incantato da un calciatore del Napoli e potrebbe schierarlo titolare nel prossimo impegno dell’Italia

Il successo in rimonta per 3-1 sulla Francia ha fornito segnali importantissimi a Luciano Spalletti sulla sua Italia. Gli azzurri hanno risposto sul campo alle critiche post Europeo e sono riusciti a superare una squadra ben più attrezzata e assolutamente favorita sulla carta. Dopo l’inizio shock che ha portato al gol di Barcola dopo appena 13 secondi, è ritornata compattezza e soprattutto qualità, che ha permesso di ribaltare la partita.

Il segnale era arrivato già con la traversa di Frattesi, ma nella prima mezz’ora la Francia ha mostrato tutto il suo strapotere. La magia dei Bleus si è però interrotta con il capolavoro di Dimarco sul tacco clamoroso di Tonali, sul quale Maignan non ha potuto nulla. Con l’inizio della ripresa il vento è poi definitivamente cambiato, con l’Italia più sicura di sé e padrona del campo, tanto da confezionare due azioni magistrali per il 2-1 di Frattesi ed il 3-1 di Raspadori.

Spalletti premia Buongiorno: potrà essere titolare contro Israele

Se da Di Lorenzo, Spalletti non ha ricevuto le risposte che sperava, lo stesso non si può dire da Raspadori. L’attaccante del Napoli, che ha faticato ad inizio stagione con gli azzurri in attesa di Lukaku, si è fatto trovare pronto e ha chiuso la pratica Francia. Chi però ha impressionato ancora di più il CT della Nazionale è stato Alessandro Buongiorno.

Entrato in campo al 71′ per sostituire l’infortunato Calafiori, il centrale azzurro ha mostrato da subito le sue ben note capacità, con 5 interventi decisivi in chiusura. Una ventina di minuti in campo che sono bastati a Spalletti per convincersi a schierarlo nella prossima gara contro Israele dal primo minuto. Nella gara in programma domani, dalle 20.45, il difensore del Napoli potrà finalmente partire dall’inizio e guidare la difesa.

Il suo avvio di stagione con Conte è stato molto buono e la continuità di rendimento sarà fondamentale, sia per meritarsi un posto dal primo minuto con la nazionale, ma soprattutto per solidificare un reparto che lo scorso anno ha fatto acqua da tutte le parti sia con Garcia, che con Mazzarri e infine anche con Calzona. Toccherà all’ex Torino prendere il testimone da Kim, che a sua volta lo aveva preso da Koulibaly, e trasformarsi in un punto di riferimento preziosissimo per tornare nei piani alti della classifica di Serie A, dove il Napoli merita di stare.